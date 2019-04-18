«Окская судоверфь» спустила на воду нефтеналивную баржу «Белмакс 8»

Восьмая мелкосидящая «двухкорпусная» несамоходная нефтеналивная баржа «Белмакс 8» проекта ROB20 класса «О» типа «Новая Бельская» спущена на воду 17 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба Морского Инженерного Бюро, являющегося проектантом серии.

Грузоподъемность «Белмакса» составляет 6 тысяч тонн при массе порожнем 880 тонн. Это делает баржу проекта уникальной.

Это последнее судно серии, которое вместе с сухогрузами проекта RDB20 строятся для судоходной компании «Белмакс». Заказчиком проекта выступает ГТЛК. Соответствующий контракт подписан 31 октября 2017 года.

Несамоходная наливная баржа проекта ROB20 — справка

Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро

Баржа предназначена для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 61 0С и выше, основной груз — мазут.

Длина наибольшая — 118,79 м Ширина габаритная — 22,8 м Высота борта до главной палубы — 3 м Высота тронка — 1 м Высота борта расчетная — 4 м Осадка — 2,75 м Дедвейт — 6013 т Максимальная вместимость танков — 6 тыс. 860 куб. м