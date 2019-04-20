Технопарк «Рамеев» в Пензе в 2018 году увеличил объемы производства на 30 процентов

Технопарк «Рамеев» специализируется на информационных технологиях, разработке и производстве высокотехнологичных медицинских изделий, металлообработке.

Общая площадь технопарка составляет 45 тыс. кв. м, и более 90% площади занято 39 резидентами, разрабатывающими и производящими конкурентоспособные высокотехнологичные изделия и программные продукты.

Наиболее крупными и значимыми резидентами технопарка являются ЗАО НПП «МедИнж», ООО «Информационные бизнес системы Пенза», ООО «ЭСВО», АО «Оператор электронного правительства», ООО «Региональный компьютерный сервис», ООО «Титанмед», ООО «АНИКО», ООО «Эндокарбон», ООО «Центр доклинических испытаний».

По итогам 2018 года резидентами технопарка «Рамеев» создано 2285 рабочих мест и произведено инновационной продукции на сумму более 3,2 млрд рублей, что на 30% больше по сравнению с 2017 годом.

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