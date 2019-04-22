Создана четырехколесная версия арктического вездехода «Бурлак»

Она расширила модельный ряд экспедиционных снегоболотоходов компании «Вездеходы Макарова».





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Создание «Бурлака» с колесной формулой 4×4 длилось около четырех месяцев и завершилось в начале апреля. Сейчас он проходит обкатку для проверки работы всех механизмов и систем.

Основными его конструктивными особенностями стали одна колесная база длиной 4025 мм, одна (центральная) раздаточная коробка, полный подключаемый привод, а также тормоза на передней оси.

«Бурлак» 4×4 на тонну легче и на метр короче шестиколесной модели. За счет этого вездеход лучше маневрирует, что важно для передвижения по тайге и лесотундре.

При этом четырехколесный вездеход сохранил главные достоинства: максимальную проходимость по любой местности, удобство обслуживания, вместительность салона и комфорт для экипажа. В салоне 6 пассажирских, а также 4 спальных места, число которых можно увеличить до 6 при дополнительной комплектации.

Новая модель предназначена для перевозки малых групп людей и до тонны груза без потери плавучести. Она отлично подойдет для охоты, рыбалки и активного отдыха, а также для нужд организаций, работающих в арктических регионах.

«Решение о разработке новой модели было принято после многочисленных обращений охотников, рыболовов и туристов. Они хотели иметь в своем распоряжении такой вездеход, как „Бурлак“, но более компактный. Им нужен дом на колесах для дальних выездов», — отметил главный конструктор семейства вездеходов «Бурлак» Алексей Макаров.

Презентация «Бурлака» 4×4 состоится в рамках шоу-выставки «Калибр 20.19», которая пройдет с 25 по 27 апреля в Екатеринбурге, в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». В отличие от остальных экспонатов, вездеход будет выставлен на территории МВЦ. Все желающие смогут осмотреть его снаружи и изнутри.

Первые испытания «Бурлака» 4×4 пройдут в мае 2019 года.

СПРАВКА

Вездеход «Бурлак» с колесной формулой 4×4 — четырехколесный автомобиль-амфибия. Длина вездехода — 6,65 метра, ширина — 2,90 метра, высота — 3,2 метра, наружный диаметр колес — 1,75 метра. Количество пассажирских мест — 6. Количество спальных мест — 4 (+2). Общий объем топливных баков — 360 л. Масса — 3,2 тонны.