«Ростех» открыл во Вьетнаме центр ремонта вертолетных двигателей

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в Ростех, открыла во вьетнамском городе Вунгтау центр сервисного обслуживания и ремонта вертолетных двигателей производства «ОДК-Климов». Центр сертифицирован авиационной администрацией Социалистической Республики Вьетнам. На предприятии успешно завершен пилотный ремонт первого двигателя.

Специалисты «ОДК-Климов» выполняют ремонт двигателей типа ТВ3-117 и ВК-2500. Российская сторона осуществляет поставку деталей и узлов, запасных частей, обучает персонал техническому обслуживанию двигателей и главных редукторов. Сервисный центр оснащен всем необходимым оборудованием, запасными частями и агрегатами для выполнения ремонта двигателей разработки «ОДК-Климов». Вьетнамская сторона предоставила вспомогательный персонал для сопровождения работ.

«До конца апреля завершится ремонт еще четырех двигателей, эксплуатируемых во Вьетнаме. Мы планируем активно развивать географию сотрудничества и оказывать также услуги по ремонту и сервисному обслуживанию вертолетных двигателей, работающих на территории Индонезии, Малайзии, Камбоджи, Таиланда, Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Австралии, Индии, Китая, Бангладеш, Шри-Ланки. Наши партнеры в регионе высоко оценивают уровень сервиса и подход Ростеха, который обеспечивает послепродажное обслуживание нашей продукции на протяжении жизненного цикла», — сказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

Вьетнамские специалисты, работающие на предприятии, уже получили сертификаты об успешном прохождении обучения технологиям среднего ремонта двигателей «ОДК-Климов». Сертификация вспомогательного персонала — обязательная процедура, необходимая для обеспечения работы центра и процесса ремонта. В рамках сертификации по технологической процедуре выполнения среднего ремонта двигателей семейства ТВ3-117 и их моделей вьетнамские специалисты ознакомились со всеми этапами ремонта.

Дистрибьюторский договор о сервисном обслуживании двигателей был подписан между «ОДК-Климов» и вьетнамской компанией Helicopter Technical Service Company в октябре 2018 года.