Производство посуды с антипригарным покрытием. Сделано в России

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У внушительной части российских потребителей посуда из алюминия ассоциируется с тазами, бидонами и флягами. На самом деле — современная кухня без предметов из алюминия перестает быть продвинутой. Особые сплавы и покрытия превратили обыкновенные сковороды и кастрюли в предметы, вызывающие желание готовить. В этой программе сперва протестировали сковороду российского производства на профессиональной кухне. За тем в городе Белая Калитва увидели как производят прокат из пищевого алюминия и уже в Ступино нам показали как штампуют, чеканят и покрывают «антипригаркой» сковородки, формы для выпечки и сотейники.