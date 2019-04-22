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Производство посуды с антипригарным покрытием. Сделано в России

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/T0OV2YeHjvg

У внушительной части российских потребителей посуда из алюминия ассоциируется с тазами, бидонами и флягами. На самом деле — современная кухня без предметов из алюминия перестает быть продвинутой. Особые сплавы и покрытия превратили обыкновенные сковороды и кастрюли в предметы, вызывающие желание готовить. В этой программе сперва протестировали сковороду российского производства на профессиональной кухне. За тем в городе Белая Калитва увидели как производят прокат из пищевого алюминия и уже в Ступино нам показали как штампуют, чеканят и покрывают «антипригаркой» сковородки, формы для выпечки и сотейники.

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Алкоа Металлург Рус
  • Нет аватара nabludatel71
    22.04.1922:05:57

    Сковородка белокалитвенская у нас была давно, лет 8-10 назад — потом мы перешли на «Неву-металл», и последние годы только ей и пользуемся. А вот их алюминиевые кастрюли время от времени беру.

    #1124139
  • Нет аватара AlexCrazy
    22.04.1922:59:44

    в общепите юзаются только посуда из нержавейки, так что не стоит загонять профессиональную кухню в домашнюю.

    #1124154
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