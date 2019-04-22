На судне снабжения «Остап Шеремета» начались швартовные испытания

На Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК) приступили к швартовным испытаниям судна проекта 22420 «Остап Шеремета», строящегося по заказу ООО «Газпром флот».

В настоящее время уже закрыто 40 швартовных удостоверений из 173-х. На штатные места установлены все механизмы судна, смонтированы системы жизнеобеспечения и управления. Закончены отмывки трубопроводов систем гидравлики и масляной системы, топливной системы и системы охлаждения пресной водой. На судно приняты все виды жидкостей.

Сдаточной командой совместно с представителями контрагентских организаций проведены пуски механизмов общекорабельных систем и систем главной энергетической установки, включая главные и стояночный дизель-генераторы, а также системы жизнеобеспечения судна. Приняты все виды электропитания на главные распределительные щиты. Демонтированы системы технологического обеспечения, судно полностью перешло на штатное освещение. Ведется подготовка к подаче питания на пульты судовождения и управления техническими средствами «снабженца».

Пуско-наладочные работы на «Остапе Шеремете» выполняются специалистами сдаточной команды, сформированной из обученных и аттестованных работников механомонтажного и электромонтажного производств, трубообрабатывающего и стапельного цехов с участием специалистов отдела испытаний и представителей контрагентских организаций.

Параллельно с пуско-наладочными работами специалисты подрядной организации ведут формирование жилых, служебных и бытовых помещений.

Специалисты малярно-гуммировочного цеха готовят к окраске и осуществляют окраску помещений и трюмов судна, а также ведут монтаж грузовой палубы.