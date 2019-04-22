В Тамбовской области открылась новая молочно-товарная ферма на 406 коров

В Знаменском районе на базе ООО «Золотая нива» состоялось открытие новой молочно-товарной фермы.

Ферма на 406 коров построена с применением современных технологий. Здесь налажена работа кормоцеха с линией раздачи корма с компьютеризированной системой управления. Также завершено строительство помещения для выращивания молодняка.

Предприятие занимается не только производством молока, но и специализируется на разведении крупного рогатого скота и производстве свинины. Здесь применяется биологическая обработка навоза, за счет чего отходы перерабатываются в удобрение за считанные дни. Подобную технологию в хозяйстве планируют в скором времени применить и в переработке отходов свиноводства.

Кроме того, организация производит зерновые и технические культуры, занимается выращиванием картофеля.

ООО «Золотая Нива» является заказчиком комплексного научно-технического проекта «Разработка инновационных технологий производства элитного семенного картофеля перспективных сортов отечественной селекции в условиях Тамбовской области», реализуемого в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» Федеральной научно-технической программы «Развития сельского хозяйства Российской Федерации на 2017-2025 годы».

Данный проект позволит внедрить в производство эффективную технологию получения безвирусного, элитного семенного материала картофеля отечественных сортов. Это будет способствовать замещению импортной продукции.

На сегодняшний день в Тамбовской области в сфере молочного скотоводства работают 38 сельхозорганизаций и более 160 крестьянских (фермерских) хозяйств.

По итогам первого квартала 2019 года в Тамбовской области в сельхозпроедприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах продолжается положительная динамика в производстве молока. Так сельхозпредприятия произвели 17,1 тысяч тонн молока, что составляет 100,5 процента к аналогичному периоду прошлого года. КФХ произвели 5,9 тысяч тонн молока, что составляет 102,1 процента к прошлому периоду.