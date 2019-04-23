АПЛ «Белгород» выведена из стапельного цеха

Сегодня в Северодвинске из 55-го стапельного цеха АО «Производственное объединение «Севмаш» выведена атомная подводная лодка специального назначения «Белгород», предназначенная для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.

АПЛ с заводским номером 664 была заложена 24 июля 1992 года и первоначально строилась по проекту 949А «Антей». 6 апреля 1993 года строящаяся АПЛ получила имя «Белгород».

В 1997 году строительство атомного подводного ракетного крейсера было прекращено, а недостроенный корпус законсервирован на стапеле в состоянии 75% технической готовности.

20 декабря 2012 года, через 20 лет и 5 месяцев после закладки, строительство АПЛ продолжилось по проекту 09852, разработанному Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин».

Реальные возможности новой АПЛ специального назначения мы вряд ли узнаем в обозримой перспективе, но уже сейчас понятно другое — АПЛ «Белгород» установила мировой рекорд по длительности постройки.