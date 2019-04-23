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Судостроение и судоходство

АПЛ «Белгород» выведена из стапельного цеха

Сегодня в Северодвинске из 55-го стапельного цеха АО «Производственное объединение «Севмаш» выведена атомная подводная лодка специального назначения «Белгород», предназначенная для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.

АПЛ с заводским номером 664 была заложена 24 июля 1992 года и первоначально строилась по проекту 949А «Антей». 6 апреля 1993 года строящаяся АПЛ получила имя «Белгород».

В 1997 году строительство атомного подводного ракетного крейсера было прекращено, а недостроенный корпус законсервирован на стапеле в состоянии 75% технической готовности.

20 декабря 2012 года, через 20 лет и 5 месяцев после закладки, строительство АПЛ продолжилось по проекту 09852, разработанному Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин».

Реальные возможности новой АПЛ специального назначения мы вряд ли узнаем в обозримой перспективе, но уже сейчас понятно другое — АПЛ «Белгород» установила мировой рекорд по длительности постройки.

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Архангельская область, Северодвинск, Севмаш, АПЛ, 09852, «Белгород», ГУГИ
  • Нет аватара xitmen
    23.04.1914:42:05

    Служба безопасности предприятия обратилась с настоятельной просьбой к аккредитованным на данном мероприятии журналистам не снимать на фото и видео подводную лодку «Белгород», сославшись на секретность проекта.

    Фото не будет.    

    Отредактировано: xitmen~14:42 23.04.19
    #1124270
    • exhausted1987 exhausted1987
      23.04.1914:45:28

      Может хотя-бы официальные фото пресс-службы Севмаша будут?

      #1124274
  • exhausted1987 exhausted1987
    23.04.1914:43:11

    предназначенная для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ)

    С каких пор в обязанности ГУГИ входит стратегическое сдерживание потенциального противника? Белгород — первый серийный носитель нового атомного беспилотного комплекса, стратегического оружия межконтинентальной дальности, предназначенного для уничтожения военно-морских баз противника и крупных прибрежных экономических центров.

    #1124271
    • A_SEVER A_SEVER
      23.04.1914:48:02

      С каких пор в обязанности ГУГИ входит
      Что входит в обязанности ГУГИ знает только само ГУГИ и его руководство.    

      •  © Фото из открытых источников

      Отредактировано: A_SEVER~14:49 23.04.19
      #1124275
      • exhausted1987 exhausted1987
        23.04.1914:54:27

        Все-таки, несение боевого дежурства в Атлантике, с ядерным оружием на борту, это скорее задача ВМФ.

        #1124281
        • A_SEVER A_SEVER
          23.04.1914:59:04

          несение боевого дежурства в Атлантике, с ядерным оружием на борту
          Не торопитесь верить всему, что пишут и говорят — информация может не в полной мере соответствовать действительности.

          #1124284
        • Андрей Валухин Андрей Валухин
          23.04.1915:03:26

          Стрельба ракетами на поле боя тоже не входит в круг обязанностей Войск химической защиты. Однако тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», «Буратино» это их епархия. В силу специфики.

          #1124286
          • exhausted1987 exhausted1987
            23.04.1915:07:59

            А какая у них специфика? Насколько я знаю, дивизионы ТОСов в условиях боевых действий прикомандировывают к другим частям для решения ими конкретных штурмовых задач. Своеобразный резерв находящийся в РХБЗ (тылу), который можно выделить той или иной БТГр, по мере необходимости.

            Отредактировано: exhausted1987~15:10 23.04.19
            #1124290
            • Андрей Валухин Андрей Валухин
              23.04.1915:22:12

              Специфика, вероятно, связана с хранением и обслуживанием боекомплекта. Ближе к людям в противогазах.

              #1124297
    • Комментарий удален
  • exhausted1987 exhausted1987
    23.04.1914:50:28

    Кстати, на Паралае читал, что Белгород должна была стать первой лодкой пр 949Б, под ПКР «Болид».

     http://www.paralay.world/881.html 

    А после перестройки под Статус-6, Белгород стала самой длинной АПЛ в мире.

    #1124278
    • A_SEVER A_SEVER
      23.04.1915:05:53

      Белгород стала самой длинной АПЛ в мире
      Про это «Известиям» рассказали в «штабе ВМФ»?    

      #1124287
      • exhausted1987 exhausted1987
        23.04.1915:15:02

        Узнаем, когда будут спутниковые снимки её в базе, а они рано или поздно будут.    

        #1124293
  • Комментарий удален
  • DKerr DKerr
    23.04.1915:15:37

    РИА Новости пишет, что «Белгород» станет первым экспериментальным носителем системы «Посейдон» [https://ria.ru/20190423/1552972009.html]

    #1124294
  • Максим Алпеев
    23.04.1915:17:01

    Да, говорят, есть фото

    #1124295
  • Katamaran Katamaran
    23.04.1915:45:47

    А где же фото? Хотя бы накидки?

    #1124309
  • Нет аватара altman66
    23.04.1915:47:13

    В любом случае вид сверху наши «партнеры» получат из космоса

    #1124310
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