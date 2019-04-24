Начаты поставки российского молока в Китай

«Контейнер с первой партией российского молока выехал и едет в Китай. Мы ожидаем, что в ближайшее время он прибудет в Китай, и тогда первая пачка российского молока, поставка которого организована при непосредственном участии торгпредства, окажется у китайского потребителя», — сказал Инюшин. «Это историческое событие происходит именно сейчас», — подчеркнул он, однако на вопрос о деталях ответил, что следует дождаться прибытия первой партии на территорию КНР.

В ноябре прошлого года Минсельхоз России сообщил о том, что Россия и Китай подписали протоколы о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции. Экспорт в Китай разрешен российским птицеводам, производителям коровьего, козьего и овечьего молока, а также продукции из него. В частности, речь идет о сгущенных и не сгущенных сливках, пахте, йогурте, кефире, молочной сыворотке, сливочном масле, сыре, твороге и казеине.

Первые поставки российского молока на рынок Китая ожидаются раньше запланированного срока, который был намечен на лето этого года.

Как ранее уточнил Россельхознадзор, поставки молочной продукции будут осуществляться при условии перекрестного функционирования систем, гарантирующих, что сырое молоко произведено от здоровых животных, а происхождение молочных продуктов отслеживается до производителей и хозяйств. Производители экспортируемой молочной и птицеводческой продукции должны быть зарегистрированы компетентными органами сторон соответственно. Российские предприятия — в Главном таможенном управлении Китая, китайские предприятия-экспортеры должны быть одобрены Россельхознадзором.