Добавить статью
Экспорт

Начаты поставки российского молока в Китай

«Контейнер с первой партией российского молока выехал и едет в Китай. Мы ожидаем, что в ближайшее время он прибудет в Китай, и тогда первая пачка российского молока, поставка которого организована при непосредственном участии торгпредства, окажется у китайского потребителя», — сказал Инюшин. «Это историческое событие происходит именно сейчас», — подчеркнул он, однако на вопрос о деталях ответил, что следует дождаться прибытия первой партии на территорию КНР.

В ноябре прошлого года Минсельхоз России сообщил о том, что Россия и Китай подписали протоколы о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции. Экспорт в Китай разрешен российским птицеводам, производителям коровьего, козьего и овечьего молока, а также продукции из него. В частности, речь идет о сгущенных и не сгущенных сливках, пахте, йогурте, кефире, молочной сыворотке, сливочном масле, сыре, твороге и казеине.

Первые поставки российского молока на рынок Китая ожидаются раньше запланированного срока, который был намечен на лето этого года.

Как ранее уточнил Россельхознадзор, поставки молочной продукции будут осуществляться при условии перекрестного функционирования систем, гарантирующих, что сырое молоко произведено от здоровых животных, а происхождение молочных продуктов отслеживается до производителей и хозяйств. Производители экспортируемой молочной и птицеводческой продукции должны быть зарегистрированы компетентными органами сторон соответственно. Российские предприятия — в Главном таможенном управлении Китая, китайские предприятия-экспортеры должны быть одобрены Россельхознадзором.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.dairynews.ru/news/postavki-rossiyskogo-moloka-v-kitay-nachalis-ransh.html

экспорт , сельское хозяйство
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    24.04.1910:16:07

    Какой толк от этой информации без конкретных цифр?Или от одного упоминания об экспорте должен оргазмировать?   

    #1124555
    • Нет аватара port
      24.04.1910:30:44

      написали же, контейнер выехал… а какой объём будет рано ещё говорить, т.к. только согласовали, что разрешены поставки, теперь коммерческие структуры будут договариваться об объёмах, сроках и прочем

      #1124559
      • Андрей Иванов Андрей Иванов
        24.04.1911:01:22

        И какой тогда смысл выкладывать?Контейнер,как ни крути,не партия в 3000 тонн.Тут вроде о достижениях,но многие уже не помнят…

        #1124566
        • Виктор Гюго Виктор Гюго
          24.04.1912:46:46

          открыт новый рынок — чем не достижение?

          #1124612
          • Андрей Иванов Андрей Иванов
            24.04.1913:06:37

            Он был закрыт?Было эмбарго?150%е пошлины?Малая значимость.И не нужно бежать впереди паровоза!Вот пойдут десятки контейнеров — вот это будет интересно!       Вот на днях в Индонезию продали боевой техники — вот это экспорт!   Пускай ещё в 10 раз больше закажут.

            #1124625
            • Нет аватара s11417
              24.04.1913:38:31

              Рынок был закрыт. Так же как по курятине.

              #1124640
  • Нет аватара port
    24.04.1911:35:15

    это достижение, что впервые пошли поставки в Китай… это большой рынок и большие перспективы

    #1124573
    • Андрей Ганюшкин Андрей Ганюшкин
      24.04.1913:58:22

      А мне кажется, что выход на импортные рынки с продукцией, по которой мы не закрыли потребность у себя в стране, это усугубление проблемы. Если за границей цены будут выше и продавать туда интересней, то и дома цены будут расти, а качество падать. Очень показателен пример мясных полуфабрикатов — как только были освоены новые рынки, из колбасы пропала говядина и свинина. Почитайте состав на любой колбасе (даже сырокопченой) — свиная кожа, субпродукты, другие отходы мясопроизводства, птица, соевый белок, мука, крахмал, загустители, красители, вкусовые добавки, консерванты… Зато на каждом углу рапортуем о том, что кормим ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ продуктом полмира, полмира кормим мясом, а сами жрем хрензнаетчо. Нам чего доходов от продажи нефти и газа не хватает, чтобы бюджет был в профиците? Рынок он конечно рынок, но не надо доводить до маразма.

      #1124649
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        24.04.1914:28:33

        выход на импортные рынки с продукцией, по которой мы не закрыли потребность у себя в стране, это усугубление проблемы.

        Не соглашусь. В данном случае пример неудачный. Молочкой завалены все полки магазинов. Её девать некуда.

        кормим ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ продуктом полмира, полмира кормим мясом, а сами жрем хрензнаетчо.

        Тоже неудачный пример. Сырокопчёная колбаса вообще не очень полезный для здоровья продукт. Вне зависимости, есть там мясо или нет. Лучше её избегать.

        #1124663
        • Андрей Ганюшкин Андрей Ганюшкин
          24.04.1914:54:15

          Не соглашусь. В данном случае пример неудачный. Молочкой завалены все полки магазинов. Её девать некуда.

          Я бы не стал так оголтело утверждать, что завалены. В продаже есть, в некоторых магазинах по несколько разных видов, но все почти в одной ценовой категории. Кстати, в очень дорогой. Дороже чем в Словакии, Германии, Колумбии, Азербайджане, Иране, Венгрии, Марокко, Чешской Республики, Казахстане, Португалии, Уганде, Индии, Эстонии, Беларуси, Непале, Польше, Украине, Молдавии, Тунисе и Алжире. Соответственно, наши граждане зачастую отказываются от данного продукта, употребляя его всего на 74% от норм, рекомендованных Министерством здравоохранения России. Да и та продукция, что попадает на наши прилавки, на 20% фальсифицирована, как раз из-за безконтрольности рынка у нас и жесткого контроля рынка у «них». А в том же Китае, молоко в 2 раза дороже нашего (если не больше), следовательно наш рынок оскудеет еще сильнее на качественный продукт, а цены взлетят, так как торгашам выгоднее гнать туда…

          #1124669
  • Александр Ермаков
    24.04.1913:46:41

    В Китае народу много. И все хотят кушать. Рынок преогромлейший! +

    #1124643
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,