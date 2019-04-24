В Новосибирской области началось строительство двух животноводческих комплексов

В деревнях Листвянка и Огневая Заимка Черепановского района построят два животноводческих комплекса, каждый из которых рассчитан на 3,5 тыс. фуражных коров.

В прошлом году ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» приобрела земли в этом районе.

Завершить строительство планируется уже в конце 2019 — начале 2020 года, а полностью выйти на проектную мощность — во 2-3 кварталах 2020 года. Молоко с новых черепановских ферм пойдет в переработку на строящийся завод в селе Пайвино Маслянинского района. Здесь будут производить сыр и кисломолочную продукцию.

Новые животноводческие комплексы в Листвянке и Огневой Заимке дадут местным жителям более 200 рабочих мест в различных отраслях сельскохозяйственного производства.

Сумма инвестиций в эти проекты составит около 9 млрд рублей.