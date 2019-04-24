Волгоградский регион приступил к реализации нового экспортно ориентированного проекта в АПК

Выпуск нового вида продукции освоило предприятие по переработке зерновых культур во Фроловском районе Волгоградской области. Мюсли, как и смеси традиционных хлопьев, планируется продавать как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

По информации областного комитета сельского хозяйства, производство мюсли освоено предприятием «Арчеда-продукт» во Фроловском районе. В 2018 году компания, занимающаяся производством зерновых хлопьев, муки и крупы приступила к разработке технологии и рецептуры нового вида продукции для здорового питания, в 2019-м — уже вышла на плановые объемы производства.

Сейчас в ассортименте — три вида мюсли — фруктовые, ягодные и тропические. Линейка будет расширяться в зависимости от потребностей рынка. Высокотехнологичное оборудование позволяет перерабатывать более 50 тысяч тонн сырья в год.

Для реализации проекта развития имеющиеся линии дооснастили смесителем и транспортером. Производство мюсли осуществляется в закрытом режиме: хлопья — овсяные, ячменные, пшеничные и ржаные — в зависимости от рецептуры смешиваются с сублимированными (сухими) фруктами и ягодами, после чего готовый продукт подается на фасовочную линию.