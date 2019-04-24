В Тюменской области открыта крупная молочно-товарная ферма на 1240 голов КРС

Молочно-товарная ферма на 1 тыс. 240 голов с полным циклом выращивания молодняка введена в эксплуатацию в с. Петелино Ялуторовского района 24 апреля.

Общий объем капиталовложений в строительство фермы, приобретение животных, техники и оборудования составил более 1 млрд рублей, сообщил основной учредитель компании-инвестора «Офисный центр «Парус» Алексей Бобров. В рамках инвестпроекта уже создано около 350 рабочих мест с достойной, по сельским меркам, заработной платой. В дальнейшем планируется создать еще порядка 150 рабочих мест, в том числе для инженеров, микробиологов и других специалистов высокой квалификации.