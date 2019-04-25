В Иванове запущен новый производственный цех по выпуску ткани для спецодежды

В областном центре дан старт работе нового высокотехнологичного ткацкого производства компании «ТД Меланж Текстиль».

Проект компании «ТД Меланж Текстиль» Людмила Дмитриева назвала одним из примеров успешного сотрудничества Фонда развития промышленности и ивановских предприятий. В 2018 году ФРП предоставил льготный заем на сумму 100 млн рублей, общий объем инвестиций в проект составил более 238 млн рублей. Средства пошли на закупку современного высокотехнологичного оборудования, в том числе на ткацкие станки с системой автоматического учета выпуска ткани, шлихтовальную машину для улучшения качества пряжи и высокопроизводительные ткацкие пневмостанки. Всего установлено порядка 50 новых станков. Кроме того, модернизированы производственные помещения — внедрена система пылеудаления, установлена система «умного» света для оптимизации расходов на электроэнергию.

В рамках проекта компания начала выпуск новой сорочечной ткани из полиэфирно-хлопковых нитей и увеличила мощности производства тканей для спецодежды.

Как рассказал генеральный директор предприятия «Торговый Дом Меланж Текстиль» Александр Смирнов, установка современных станков и модернизация производственных помещений позволили компании выйти на новый технический и технологический уровень производства и снизить на 20% долю брака. «Например, в случае брака пряжи новые станки перезапускаются автоматически, без участия оператора. Кроме того, если говорить о скорости производства, то один новый ткацкий станок заменяет пять станков предыдущего поколения», — подчеркнул Александр Смирнов. В 2018 году «ТД Меланж Текстиль» выпущено 10 млн метров ткани, в результате запуска нового ткацкого цеха предприятие сможет в 1,5 раза увеличить объем продукции. Также в компании отмечают, что новая техника позволяет снизить себестоимость изготовления ткани — производство 1 метра будет обходиться на 2,5 рубля дешевле.

В дальнейших планах компании — техническое перевооружение отделочного производства. Отметим, что «ТД Меланж Текстиль» — одно из немногих российских предприятий, где в одном комплексе собраны все циклы производства: прядение, ткачество и отделка ткани.

Продукция ивановского предприятия используется в изготовлении спецодежды для работников крупных федеральных потребителей — компаний «Росатом», «Транснефть», «Лукойл», РЖД, «Почта России», а также ФСИН и других. Около 5 процентов продукции компания экспортирует в страны ближнего зарубежья — Беларусь, Армению, Украину и Казахстан.