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Судостроение и судоходство

Около крепости Орешек в Ленинградской области открыт новый причал

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25 апреля 2019 года около крепости Орешек в Ленинградской области был открыт новый причал для приема больших круизных судов.

Инвестиционный проект возведения причалов для туристских судов в Ленинградской области реализуется с 2017 года. Современные пристани открыты уже в Старой Ладоге и Свирьстрое. В планах на этот год — Невская Дубровка, Кириши, село Грузино в Новгородской области и в Великом Новгороде. Куратором проекта выступает областное управление по транспорту, инвестор — компания ООО «Конт».

Теперь к крепости Орешек интерес возрастёт в разы и добираться туда можно будет и на пассажирском лайнере. В этом году запланировано 29 пассажирских заходов к этому причалу. В основном это будут суда, следовавшие по маршруту Петербург-Москва.

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https://online47.ru/2019/04/25/u-kreposti-oreshek-poyavilsya-ultrasovremennyy-prichal-66320

Ленинградская область, причал
  • A_SEVER A_SEVER
    25.04.1915:28:28

    Уточню — причал принят в эксплуатацию ещё в прошлом году, сегодня к нему подошло первое судно.

    #1125040
    • Katamaran Katamaran
      25.04.1915:34:04

      Вроде как пишут, что сегодня приняли для малых судов причал.

      #1125048
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