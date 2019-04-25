Около крепости Орешек в Ленинградской области открыт новый причал

25 апреля 2019 года около крепости Орешек в Ленинградской области был открыт новый причал для приема больших круизных судов.

Инвестиционный проект возведения причалов для туристских судов в Ленинградской области реализуется с 2017 года. Современные пристани открыты уже в Старой Ладоге и Свирьстрое. В планах на этот год — Невская Дубровка, Кириши, село Грузино в Новгородской области и в Великом Новгороде. Куратором проекта выступает областное управление по транспорту, инвестор — компания ООО «Конт».

Теперь к крепости Орешек интерес возрастёт в разы и добираться туда можно будет и на пассажирском лайнере. В этом году запланировано 29 пассажирских заходов к этому причалу. В основном это будут суда, следовавшие по маршруту Петербург-Москва.