В Татарстане открыта камнеобрабатывающая фабрика «Мастер и камень Индустрия»

Новое предприятие специализируется на переработке натуральных камней и последующем изготовлении облицовочных и тротуарных плит, бортовых камней, малых архитектурных форм из гранита и мрамора (колонн, фонтанов, памятников, барельефов и пр.), кухонных столешниц, подоконников, лестниц и других изделий из камня.

Производственный комплекс, оснащенный современным точным оборудованием, позволяет осуществлять обработку камня и обеспечивать производство токарных и художественных изделий различной сложности. Производственный цикл представляет собой автоматизированную линию — от распиловки блока до нанесения профиля на готовое изделие.

При выходе завода на проектную мощность рабочими местами планируется обеспечить более 100 человек.

По словам директора завода, изделия реализуются, как частным клиентам, так и крупным предприятиям на территории Татарстана, Московской, Владимирской, Нижегородской, Самарской, Ленинградской областей.