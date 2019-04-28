Новости реконструкции и строительства учреждений здравоохранения

Новое отделение для заботы о пожилых людях открылось в Новосибирской области

Отделение временного пребывания рассчитано на 10 мест.

В рамках открытия отделения отремонтированы помещения, оборудован отдельный вход, обеспечена доступная среда для маломобильных граждан. Здесь есть комнаты для сна и отдыха, место для принятия пищи, организации культурно-досуговой деятельности. Кроме этого, для организации комфортного пребывания будет задействована имеющаяся в учреждении инфраструктура. Пожилые люди смогут получать консультации необходимых медицинских специалистов Новосибирского дома ветеранов.

В Тункинском районе Бурятии открылась детская поликлиника





© egov-buryatia.ru

Более 27 млн рублей было направлено из республиканского бюджета на строительство и оснащение детской консультации в райцентре Кырен Тункинского района.

Поликлиника, рассчитанная на 102 посещения в смену, построена в короткие сроки — почти за пять месяцев. Ранее детская консультация с деревянным туалетом располагалась в одноэтажном здании 1982 года постройки. Отапливалась поликлиника от ведомственной котельной, вода была привозной.

В новой поликлинике будут работать прививочный, процедурный кабинеты, три кабинета приема участковых педиатров, диагностическое отделение. Дети при необходимости могут пройти УЗИ-диагностику, аудиметрический контроль, посетить стоматолога. Потоки юных пациентов разделены, чтобы избежать случаев заражения вирусными заболеваниями. Предусмотрены места подогрева детского питания, хранения колясок и проведения гигиенических манипуляций детям первого года жизни. В учреждении будет внедрена электронная медицинская карта пациента.

На оборудование 29 вертолетных площадок Забаюкальского края вложили более 10 миллионов рублей





© xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai

В Забайкальском крае в 2018 г. открыты 27 вертолетных площадок для санитарной авиации, оснащенных светосигнальным оборудованием. Объекты построены в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации». Всего в крае будет установлено 29 вертолетных площадок при медицинских организациях.

Приобретение оборудования для площадок осуществляется на основе государственно-частного партнерства между министерством здравоохранения Забайкальского края и ООО «Аэросервис». Оборудование для каждой из площадок стоит около 350 тысяч рублей, независимо от типа площадки — портативная она или стационарная.

В рамках данного федерального проекта в крае работает два новых вертолета МИ-8АМТ с медицинскими модулями, использующиеся для нужд санитарной авиации.

За 2017 год в районы Забайкалья совершено 345 вылетов санитарной авиации, эвакуирован 441 пациент, из них 190 детей, в том числе 123 ребенка в возрасте до 1 года. На данный момент в регионе имеются уже 17 вертолетных площадок, оснащенных светосигнальным оборудованием и позволяющих обеспечить взлет и посадку воздушного судна в темное время суток. Строительство новых площадок с возможностью ночного старта позволит повысить оперативность реагирования на вызовы службы медицины катастроф и снизить срок доставки пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями, острыми нарушениями мозгового кровообращения в центральные клинические базы.

Детская поликлиника открылась во Владивостоке после реконструкции





© otvprim.ru

Филиал детской поликлиники № 3, расположенный на проспекте 100-летия, 143 открылся во Владивостоке после глобальной реконструкции. Структурное подразделение уже работает в полную мощность.Средства на капитальный ремонт — почти 3,5 миллиона рублей — были выделены из краевого бюджета

В Тульской области после ремонта открылся филиал туберкулезного профиля Тульского областного детского многопрофильного санатория «Иншинка»





© tularegion.ru

В Донском после капитального ремонта введен в эксплуатацию филиал туберкулезного профиля Тульского областного детского многопрофильного санатория «Иншинка».Закуплено новое медицинское оборудование. Просторные палаты, процедурные, физиотерапевтические и массажные кабинеты, зал для занятий лечебной физкультуры, различные тренажеры — все это будет способствовать укреплению ослабленного иммунитета детей.

В Туле начал работу маммологический центр





© tularegion.ru

В маммологическом центре жительницы региона смогут пройти обследование и получить консультацию у ведущих докторов, специализирующихся на заболеваниях молочных желез. Работа центра будет организована в две смены, прием будут вести четыре врача-онколога, два врача-рентгенолога, два врача ультразвуковой диагностики. После консультации врачи-онкологи будут определять индивидуальный объем исследований для каждой пациентки.

В онкодиспансере с августа 2018-го года функционирует специализированное маммологическое отделение, где оказывается современная медицинская помощь: хирургическое лечение, лучевая терапия и химиотерапия, включая необходимые таргетные препараты.

В селе Кузьмино-Гать Тамбовской области открыли современный центр врача общей практики





© tambov.gov.ru

В селе Кузьмино-Гать Тамбовского района завершили строительство центра врача общей практики. Сегодня он открыл свои двери для пациентов.

Здесь созданы все необходимые условия для оказания первичной медицинской помощи. Оборудованы процедурный, смотровой и физиотерапевтический кабинеты, комната временного пребывания пациентов, перевязочная, служебные помещения для персонала.

Открылось детское отделение стоматологической поликлиники Оренбургской горбольницы № 5

Теперь детская стоматология будет размещена на первом этаже трехэтажного здания по ул. Салмышской, 13. На площади более 400 кв. метров будут развернуты 4 терапевтических кабинета на 6 кресел, 1 хирургический кабинет, ортодонтический кабинет, рентгенологический и физиотерапевтический кабинеты, современная открытая регистратура, холл для посетителей, гардероб, санитарные комнаты. Записаться на прием можно через интернет, с помощью инфомата в холле, а также по телефону.

На средства медицинского учреждения приобретены 3 новые стоматологические установки, цифровой радиовизиограф для диагностических исследований зубов, лазерный аппарат для физиотерапевтического лечения, современная медицинская мебель. Появится новый вид помощи — будет открыт ортодонтический кабинет для помощи детям с нарушениями прикуса.

Учтены возрастные особенности посетителей. В холле организована демонстрация мультфильмов. Приобретены яркие кушетки, красочные стенды.

В Костромской области завершен капитальный ремонт отделения милосердия Сусанинского психоневрологического интерната





© adm44.ru На ремонт корпуса направлено более 3 млн рублей. Работы начались в мае 2018 года. Подрядная организация выполнила ремонт 12 жилых комнат, санитарных помещений, в корпусе заменили полы, оконные и дверные блоки, системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и др. Для постояльцев и персонала была закуплена новая мебель. Все помещения приведены в соответствие с санитарными нормами и правилами. Проведение ремонтных работ в отделении милосердия позволило улучшить условия проживания 50 инвалидов.

Кроме отделения милосердия в рамках данного проекта в настоящее время проводится реконструкция жилого корпуса Сусанинского ПНИ, расположенного в селе Сумароково.

Открыт новый ФАП в Намском районе Якутии





© sakha.gov.ru

Здание отвечает современным требованиям и состоит из нескольких отдельных комнат: процедурная, кабинет фельдшера, комната временного пребывания пациентов, санитарная комната, санузел для персонала и пациентов. В здании предусмотрена благоустроенная квартира для фельдшера.

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыт для жителей Верхней Базы в Хакасии

В селе Верняя База (Аскизский район) начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. В селе проживают более 300 человек. ФАП рассчитан на 10 посещений в день. В новом здании расположился и аптечный пункт.

На строительство сельского медицинского объекта было выделено более 13 млн рублей. В эту сумму вошла и закупка нового оборудования, всего 100 наименований.

Для сельчан будет работать автоматический дефибриллятор, анализатор уровня сахара, аппарат для искусственной вентиляции легких, портативный электрокардиограф.





© r-19.ru

Фельдшерско-акушерский пункт открылся в Барабинском районе Новосибирской области

Благодаря модульному пункту квалифицированная помощь стала доступнее жителям поселения, численность которого почти 800 человек.

В ФАПе, общей площадью 180 кв. м., созданы комфортные условия для персонала и пациентов. Имеется необходимый набор кабинетов — фельдшерский, акушерский, процедурный/прививочный, есть санитарно-бытовые комнаты, а также жилье для фельдшера.

В Зональной центральной районной больнице Алтайского края начал работу хирургический корпус, отремонтированный по адресной инвестиционной программе



© altairegion22.ru

В селе Зональное начал работу хирургический корпус центральной районной больницы, капитально отремонтированный по краевой адресной инвестиционной программе. На проведение работ выделили 20 миллионов рублей.

Ремонт начали в октябре 2017 года и полностью завершили в июле 2018 года. Отделение все время функционировало, но операции не проводили, пациентов переводили в межрайонные отделения города Бийска. «Сейчас готовы работать в прежнем режиме, а это до 200 операций в год», — подчеркнул главный врач.

Общая площадь отремонтированных помещений превышает тысячу квадратных метров — это хирургическое отделение на 14 коек и отделение анестезиологии и реанимации на три места. После ремонта появилась возможность увеличить отделение еще на три койки.

Хирургическое отделение Зональной ЦРБ располагало современной аппаратурой еще до ремонта. Это ускорило проведение работ. Монтаж оборудования в хирургическом корпусе провели в максимально сжатые сроки.

В отделении работают два хирурга и акушер-гинеколог для оказания экстренной помощи гинекологического профиля. Заведует хирургическим отделением молодой врач Андрей Рыбаков — участник программы «Земский доктор».

В отделении проводят полный спектр помощи по хирургическому профилю и неотложную помощь травматологического, урологического и гинекологического профилей.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!