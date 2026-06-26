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Giperlaser Модернизация

Мощный лазерный труборез (20 кВт) запущен на сосновоборском заводе металлоконструкций

Лазерный труборез 20 кВт для СЗМК © труборезы.рф

Компания «Центр сварки» выполнила монтаж и пусконаладку лазерного станка для резки труб и крупногабаритного металлопроката. Лазерный труборез мощностью 20 кВт успешно работает на заводе в Красноярском крае.

Заказчику был нужен современный станок для резки круглых металлических труб диаметром до 550 мм (стенка 20 мм) и двутавровых балок 50Ш (стенка до 20 мм).

Решение: современный лазерный труборез GL TS1212. Станок оснащен лазерным источником Raycus мощностью 20 кВт и интеллектуальной 3D-головкой Bochu (Boci) 5-й серии с функцией 3D-резки. Это позволяет выполнять высокоточную разделку кромок: A, V, X и K-образные фаски, а также фаски с притуплением. Для работы с тяжелым прокатом станок оснащен системой из четырех патронов с автоматической загрузкой и поддержкой. Патрон передвигается по линейным направляющим 55-го типоразмера и управляется серводвигателем Yaskawa мощностью 5,5 кВт. За быструю подготовку заданий и управление процессом отвечают специализированное ПО для раскроя TubeBest и управляющая программа CypCut / FSCUT (в связке с системой 2PRO). Шкаф управления собран на базе компонентов Schneider Electric и включает сетевые фильтры для стабильной работы. Пневматическая часть реализована на базе японских компонентов SMC с датчиками давления на кислород, азот и воздух. Безопасность оператора обеспечивается системой видеомониторинга в реальном времени. Чистоту в цехе обеспечивает мощная ФВУ нашего производства (11 кВт, 11 000 м³/ч). Установка оснащена 6 картриджными фильтрами и системой вибрационной очистки. Питание комплекса идет через стабилизатор напряжения Shangyu мощностью 300 кВА. Система подачи воздуха подбирается под нужды клиента. В данном проекте установлен компрессор производительностью 2,4 куб.м, поддерживающий стабильное давление 1,6 МПа.

Лазерный труборез уже прошел тестовый период эксплуатации и доказал свою высокую эффективность.

Лазерный труборез мощностью 20 кВт на СЗМК © труборезы.рф
Лазерный труборез мощностью 20 кВт на СЗМК © труборезы.рф

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Источник: труборезы.рф

Комментарии 4

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  • Нет аватара Kотенко Cергей26.06.26 09:49:44

    А станок какой завод выпустил?

    #1318399
  • Badassgoliath Badassgoliath26.06.26 11:00:38

    Сплошь импортные компоненты. Расходники и запчасти для этого станка тоже за границей доставать или придётся копировать их, загружая инженеров не разработкой своего, а копированием чужого.

    #1318404
  • Нет аватара omap26.06.26 16:49:21

    Ничего не понял, китайский станок, китайский волоконный лазер, китайская система электропитания, китайский софт (хоть локализован?), даже шкаф от недружественного Schneider Electric. Вы точно с этой новостью сайтом не ошиблись?

    Отредактировано: omap~17:21 26.06.26
    #1318430
  • Нет аватара termometrix26.06.26 17:00:15

    Блог «Модернизация», имхо, лучше подходит для новости.

    #1318431