Компания «Центр сварки» выполнила монтаж и пусконаладку лазерного станка для резки труб и крупногабаритного металлопроката. Лазерный труборез мощностью 20 кВт успешно работает на заводе в Красноярском крае.

Заказчику был нужен современный станок для резки круглых металлических труб диаметром до 550 мм (стенка 20 мм) и двутавровых балок 50Ш (стенка до 20 мм).

Решение: современный лазерный труборез GL TS1212. Станок оснащен лазерным источником Raycus мощностью 20 кВт и интеллектуальной 3D-головкой Bochu (Boci) 5-й серии с функцией 3D-резки. Это позволяет выполнять высокоточную разделку кромок: A, V, X и K-образные фаски, а также фаски с притуплением. Для работы с тяжелым прокатом станок оснащен системой из четырех патронов с автоматической загрузкой и поддержкой. Патрон передвигается по линейным направляющим 55-го типоразмера и управляется серводвигателем Yaskawa мощностью 5,5 кВт. За быструю подготовку заданий и управление процессом отвечают специализированное ПО для раскроя TubeBest и управляющая программа CypCut / FSCUT (в связке с системой 2PRO). Шкаф управления собран на базе компонентов Schneider Electric и включает сетевые фильтры для стабильной работы. Пневматическая часть реализована на базе японских компонентов SMC с датчиками давления на кислород, азот и воздух. Безопасность оператора обеспечивается системой видеомониторинга в реальном времени. Чистоту в цехе обеспечивает мощная ФВУ нашего производства (11 кВт, 11 000 м³/ч). Установка оснащена 6 картриджными фильтрами и системой вибрационной очистки. Питание комплекса идет через стабилизатор напряжения Shangyu мощностью 300 кВА. Система подачи воздуха подбирается под нужды клиента. В данном проекте установлен компрессор производительностью 2,4 куб.м, поддерживающий стабильное давление 1,6 МПа.

Лазерный труборез уже прошел тестовый период эксплуатации и доказал свою высокую эффективность.