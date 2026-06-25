Компания «Балтмаш» получила патент на изобретение на мембранную систему хранения груза и панель удерживающего барьера для мембранной системы хранения груза. Изделия могут использоваться для хранения и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), рассказали Sudostroenie.info разработчики.

«Запатентованная мембранная система „РБ-3МС“ является полностью российской разработкой. Примечательно, что запатентована полноценная система, а не отдельные её элементы», — рассказал руководитель СПГ-проектов ООО «Балтмаш» Руслан Крылов.

По его словам, история проекта началась в 2017 году, когда компания «Новатэк» инициировала задачу локализации в РФ производства французской мембранной системы MARK III, разработанной компанией GTT. В дальнейшем решение о локализации было отменено, однако ООО «Балтмаш» приступило к разработке собственного решения, результатом чего стала первая версия отечественной мембранной системы типа «РБ».

За прошедшие годы компания «Балтмаш» разработала целую линейку продуктов. Была создана панель «РБ-1» — наружная изоляция для вкладных СПГ-танков, стационарных и транспортировочных ёмкостей. Базовой разработкой компании стала теплоизоляционная панель «РБ-2» для мембранной системы хранения и транспортировки СПГ на судах-газовозах ледового класса. Итогом разработки стала модифицированная теплоизоляционная панель «РБ-3М», которая была представлена в 2023 году.

Как отмечают разработчики, система «РБ-3МС» позволяет увеличить объемы более чем на 9% транспортируемого СПГ без увеличения размеров корпуса судна. Экономию ресурсов и снижение эксплуатационных затрат обеспечивает снижение массы теплоизоляции не менее чем на 25%. Мембранный первичный барьер, который состоит из минимального набора элементов: мембранного листа, боковых и угловых стыковых листов, так же имеет снижение массы конструкции на 10%, за счёт авторского конструкторского решения. Монтаж первичного барьера происходит с использованием автоматической плазменно-дуговой сварки.

Мембранная система «РБ-3МС» может применяться на судах ледового класса Arc7/Arc8, газовозах типа Aframax и Yamalmax, судах типа «река море», подводных газовозах, судах-бункеровщиках.

На протяжении всего периода работы над отечественной системой для СПГ были проведены десятки тестов и испытаний, получены патенты, изготовлены полномасштабные промышленные образцы панелей, НПП «Балтмаш» получен статус участника фонда «Сколково» и статус «малой технологической компании» (МТК), проведены специальные испытания на площадке ФГУП «Крыловский государственный научный центр».«В ходе испытаний специальный прототип системы „РБ-3МС“ и применяемые материалы показали своё высоко качество и надёжность. Сложилась ситуация, когда возможно в кратчайшие сроки организовать Пилотный проект „Бункеровщик RU-1“ для получения фактических данных о работе российской системы хранения и транспортировки СПГ-продукта. Об этом мы Вам ещё расскажем», — добавляет Руслан Крылов.