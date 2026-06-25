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Roman Wyrzykowski Энергетика и ТЭК

Прорыв в энергетике: запатентована отечественная мембранная система хранения СПГ

© sudostroenie.info

Компания «Балтмаш» получила патент на изобретение на мембранную систему хранения груза и панель удерживающего барьера для мембранной системы хранения груза. Изделия могут использоваться для хранения и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), рассказали Sudostroenie.info разработчики.

«Запатентованная мембранная система „РБ-3МС“ является полностью российской разработкой. Примечательно, что запатентована полноценная система, а не отдельные её элементы», — рассказал руководитель СПГ-проектов ООО «Балтмаш» Руслан Крылов.

По его словам, история проекта началась в 2017 году, когда компания «Новатэк» инициировала задачу локализации в РФ производства французской мембранной системы MARK III, разработанной компанией GTT. В дальнейшем решение о локализации было отменено, однако ООО «Балтмаш» приступило к разработке собственного решения, результатом чего стала первая версия отечественной мембранной системы типа «РБ».

За прошедшие годы компания «Балтмаш» разработала целую линейку продуктов. Была создана панель «РБ-1» — наружная изоляция для вкладных СПГ-танков, стационарных и транспортировочных ёмкостей. Базовой разработкой компании стала теплоизоляционная панель «РБ-2» для мембранной системы хранения и транспортировки СПГ на судах-газовозах ледового класса. Итогом разработки стала модифицированная теплоизоляционная панель «РБ-3М», которая была представлена в 2023 году.

Как отмечают разработчики, система «РБ-3МС» позволяет увеличить объемы более чем на 9% транспортируемого СПГ без увеличения размеров корпуса судна. Экономию ресурсов и снижение эксплуатационных затрат обеспечивает снижение массы теплоизоляции не менее чем на 25%. Мембранный первичный барьер, который состоит из минимального набора элементов: мембранного листа, боковых и угловых стыковых листов, так же имеет снижение массы конструкции на 10%, за счёт авторского конструкторского решения. Монтаж первичного барьера происходит с использованием автоматической плазменно-дуговой сварки.

Мембранная система «РБ-3МС» может применяться на судах ледового класса Arc7/Arc8, газовозах типа Aframax и Yamalmax, судах типа «река море», подводных газовозах, судах-бункеровщиках.

На протяжении всего периода работы над отечественной системой для СПГ были проведены десятки тестов и испытаний, получены патенты, изготовлены полномасштабные промышленные образцы панелей, НПП «Балтмаш» получен статус участника фонда «Сколково» и статус «малой технологической компании» (МТК), проведены специальные испытания на площадке ФГУП «Крыловский государственный научный центр».«В ходе испытаний специальный прототип системы „РБ-3МС“ и применяемые материалы показали своё высоко качество и надёжность. Сложилась ситуация, когда возможно в кратчайшие сроки организовать Пилотный проект „Бункеровщик RU-1“ для получения фактических данных о работе российской системы хранения и транспортировки СПГ-продукта. Об этом мы Вам ещё расскажем», — добавляет Руслан Крылов.

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Источник: sudostroenie.info

Комментарии 3

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  • Clausson Clausson26.06.26 01:54:14

    Важная технология. В 2025 году концепция системы «РБ‑3МС» и технология панели «РБ‑3М» вошли в шорт‑лист национальной премии «Морской Олимп» как одно из лучших решений морской отрасли России.
    Прелестей как я понял тут сразу несколько:/
    1) Композитные сотоструктурные теплоизоляционной панели взамен «традиционной» изоляции дают больший полезный объем танков.
    2) Меньшая толщина инвара (сталь из которой изготавливается так называемая мембрана), дает меньший вес.
    3) Автоматическая плазменно‑дуговая сварка позволила исключить человеческий фактор и вероятно именно это решение в большей мере позволило снизить толщину металла (FeNi36).

    система «РБ-3МС» позволяет увеличить объемы более чем на 9% транспортируемого СПГ

    9% в том же корпусе — это почти революционно. Теперь главное что бы всё это заработало на практике!

    Отредактировано: Clausson~01:55 26.06.26
    #1318383
    • Нет аватара vajo26.06.26 10:23:34

      9% - это же на сколько толщина уменьшилась? На этом просто озолотиться можно пока у конкурентов не появится эта технология.

      #1318401
  • Нет аватара KBLINOV7626.06.26 14:42:21

    БРАВО !!!

    #1318420