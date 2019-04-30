СЗ «Порт Коломна» спустил на воду новую баржу для «Морспасслужбы»

29 апреля 2019 года в г. Коломна на судостроительном заводе «Порт Коломна» состоялась церемония спуска на воду несамоходной баржи-площадки, построенной для Морской спасательной службы. Судно начнёт свою работу в навигацию этого года составом со строящимся здесь же буксиром-толкачом. Также на заводе строится новый земснаряд.





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Как сообщил генеральный директор «Порта Коломна» Владимир Алексеев, контракт на строительство баржи был подписан год назад.

Три месяца шло проектирование, и за девять месяцев судно было построено.

Новая баржа имеет грузоподъемность 4000 тонн. Ее длина -103,2 м, ширина — 16,2 м, высота борта — 3,5 м.

В 2018 по контракту с «Каналом имени Москвы» построен земснаряд «Московский-113». 29 апреля на воду была спущена баржа, построенная по заказу «Морспасслужбы». Для этой же службы строится буксир, а для компании «Речводпуть» — земснаряд.