После ремонта открылось хирургическое отделение Республиканской больницы Карелии

На ремонт отделения и его оснащение потрачено 86 миллионов рублей, в том числе 18 миллионов — на покупку медицинской техники. В частности, в одной из отремонтированных операционных установили наркозный аппарат стоимостью 4,5 миллиона рублей.

В прошлом году выполнены установленные показатели: специализированную помощь получили 1 748 пациентов, выполнено 1 667 операций.

В Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи в Новосибирске начал работу новый травмпункт





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Ремонт отделений детской больницы в рамках первого этапа реализации проекта начали в декабре 2018 года, а закончили всего через четыре месяца — в марте 2019. В рентген-кабинете центрального корпуса — на Красном проспекте, 3 — уже установлен и новый рентген-аппарат. Использование современного, обеспечивающего более быструю диагностику, оборудования позволило увеличить количество обследуемых пациентов.

Главный врач Ростислав Заблоцкий доложил,что вскоре будут завершены работы и в помещениях неврологического консультативно-поликлинического отделения на улице Трудовая, 3. В помещениях проведен капитальный ремонт. Для проведения диагностики планируют установить аппарат магнитно-резонансной томографии. Установка МРТ-томографа принципиальна важна для больницы, которая занимается и детской неврологией, и онкологическими заболеваниями, и челюстно-лицевой хирургией. Отделение сможет принимать пациентов в конце лета.

https://zdrav.nso.ru/news/4334