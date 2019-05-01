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Информационные технологии

В Томске создана первая полностью российская Unix-подобная операционная система

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АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта — Томским государственным университетом — разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows. Уникальный для РФ программно-инструментальный комплекс, работающий под импортонезависимыми операционными системами, создан при поддержке правительства России в рамках постановления № 218. Он предназначен в первую очередь для тех секторов промышленности, в которых безопасность имеет критически важное значение — предприятий атомной и химической промышленности, теплоэнергетического комплекса, заводов, занимающихся нефте- и газопереработкой.

Цифровизация производства является для РФ стратегически важной задачей, для решения которой принят национальный проект «Цифровая экономика». Создание новых IT-продуктов и технологий станет одним из ключевых направлений в деятельности НОЦ, который в настоящее время формирует региональная власть совместно с университетами Томска.

— Программный комплекс для создания автоматизированных систем управления высокотехнологичными производствами функционирует под управлением Unix-подобных операционных систем, — поясняет руководитель проекта со стороны университета, директор Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ Александр Замятин. — Это полностью отечественный импортозамещающий продукт, позволяющий обеспечивать сбор, обработку и хранение производственных и технологических данных, решать задачи планирования, распределения и контроля производственного процесса в режиме реального времени, выполнять иные технологические функции.

По словам Александра Замятина, выполнение сложной научно-технической задачи, поставленной государством, стало возможным благодаря наличию в ТГУ сильной математической школы. В разработке ПО были использованы передовые исследовательские результаты, полученные учеными, что позволило новому ПО превзойти конкурентов в быстродействии и надежности. Одним из достоинств программного комплекса является то, что его можно развивать без каких-либо ограничений сторонних производителей.

— Проект, который компания «ЭлеСи» и ТГУ реализовали при поддержке государства, предусматривал создание завершенного коммерческого продукта, — рассказал директор по инновационному развитию «ЭлеСи» Максим Костарев. — Эта задача выполнена, в ближайшее время будет проведен ряд презентаций продукта для потенциальных заказчиков, в том числе и в рамках крупнейших в России выставочных мероприятий.

Ряд объектов интеллектуальной собственности, созданных ТГУ для этого проекта, зарегистрирован и передан на коммерческих условиях АО «ЭлеСи». Средства, полученные в виде отчислений при коммерческой реализации ПК, пойдут на развитие команды и компетенций ее участников.

В проект вложено более 300 миллионов рублей, половина из них — субсидия государства, остальные 50 процентов — средства индустриального партнера. Мониторинг качества и соблюдения сроков работ проводило АО «Военно-инженерная корпорация». Программный комплекс успешно прошел испытания и полностью готов к применению.

Добавим, что разработанный ПК поможет решить задачу перехода госсектора на отечественное программное обеспечение. Согласно постановлению правительства РФ, к 2022 году более половины софта крупнейших российских корпораций должно быть российским.

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http://www.tsu.ru/news/sozdano-pervoe-v-rf-programmnoe-obespechenie-nezav/

ТГУ, IT, ОС, Windows, Unix, импортозамещение
  • Clausson Clausson
    02.05.1900:13:38

    Надо уточнить видимо что Unix-подобные пытались делать в СССР.

    ДЕМОС сделали на основе западной BSD (проект закрыт в 1990)

    ИНМОС — так же была адаптацией западных систем под нужды советских ЭВМ

    MISS — по сути так и не получила распространения.

    Было так же что-то секретно-военное — ИНЭУМ, об этом вообще мало что известно.

    В России это первая попытка не использовать импортные ядра и блоки. Если я не прав подправьте кто ближе к теме.

    #1126398
    • A. Tarasov A. Tarasov
      02.05.1905:48:11

      С чего Вы решили, что данный «продукт» есть «операционная система»?

      И чтоб два раза не вставать: в России давно освоен инновационный метод разработки недорогих операционных систем: берётся западный (преимущественно американский) опенсорц, ставится свой (ц) — и опа! Инновация на марше, реестр отечественного ПО пополняется очередным шедевром.

      Справятся и студенты.

      #1126415
    • Нет аватара AlexCrazy
      02.05.1908:48:23

      если считать по российскости то Kaspersky OS самая российская и как бы с нуля. хотя кто-то может начать пускать слюни что Женя ахент )))

      #1126419
  • Clausson Clausson
    02.05.1900:17:02

    В проект вложено более 300 миллионов рублей

    ОС созданная за $4,6 млн? Мне кажется это рекордно низкая цена!

    #1126399
    • Нет аватара Захарка
      02.05.1901:13:55

      Ну это у бы я не стал так удивляться. В конце концов, есть немало примеров, когда мы делаем что-то, что в дальнейшем оказывается не просто дешевле, а в разы дешевле. И дело тут не только (и не столько) более низкой оплате труда, сколько в более системном подходе в ряде отраслей, как дань памяти советскому централизованному планированию.

      То, что у нас перестали, наконец, городить 100500 вариацию на тему неоднократно изнасилованного Линукса, и сделали что-то свое — это здорово. Главное, чтобы прижилось и развивалось дальше.

      #1126405
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