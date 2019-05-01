В Томске создана первая полностью российская Unix-подобная операционная система

АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта — Томским государственным университетом — разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows. Уникальный для РФ программно-инструментальный комплекс, работающий под импортонезависимыми операционными системами, создан при поддержке правительства России в рамках постановления № 218. Он предназначен в первую очередь для тех секторов промышленности, в которых безопасность имеет критически важное значение — предприятий атомной и химической промышленности, теплоэнергетического комплекса, заводов, занимающихся нефте- и газопереработкой.

Цифровизация производства является для РФ стратегически важной задачей, для решения которой принят национальный проект «Цифровая экономика». Создание новых IT-продуктов и технологий станет одним из ключевых направлений в деятельности НОЦ, который в настоящее время формирует региональная власть совместно с университетами Томска.

— Программный комплекс для создания автоматизированных систем управления высокотехнологичными производствами функционирует под управлением Unix-подобных операционных систем, — поясняет руководитель проекта со стороны университета, директор Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ Александр Замятин. — Это полностью отечественный импортозамещающий продукт, позволяющий обеспечивать сбор, обработку и хранение производственных и технологических данных, решать задачи планирования, распределения и контроля производственного процесса в режиме реального времени, выполнять иные технологические функции.

По словам Александра Замятина, выполнение сложной научно-технической задачи, поставленной государством, стало возможным благодаря наличию в ТГУ сильной математической школы. В разработке ПО были использованы передовые исследовательские результаты, полученные учеными, что позволило новому ПО превзойти конкурентов в быстродействии и надежности. Одним из достоинств программного комплекса является то, что его можно развивать без каких-либо ограничений сторонних производителей.

— Проект, который компания «ЭлеСи» и ТГУ реализовали при поддержке государства, предусматривал создание завершенного коммерческого продукта, — рассказал директор по инновационному развитию «ЭлеСи» Максим Костарев. — Эта задача выполнена, в ближайшее время будет проведен ряд презентаций продукта для потенциальных заказчиков, в том числе и в рамках крупнейших в России выставочных мероприятий.

Ряд объектов интеллектуальной собственности, созданных ТГУ для этого проекта, зарегистрирован и передан на коммерческих условиях АО «ЭлеСи». Средства, полученные в виде отчислений при коммерческой реализации ПК, пойдут на развитие команды и компетенций ее участников.

В проект вложено более 300 миллионов рублей, половина из них — субсидия государства, остальные 50 процентов — средства индустриального партнера. Мониторинг качества и соблюдения сроков работ проводило АО «Военно-инженерная корпорация». Программный комплекс успешно прошел испытания и полностью готов к применению.

Добавим, что разработанный ПК поможет решить задачу перехода госсектора на отечественное программное обеспечение. Согласно постановлению правительства РФ, к 2022 году более половины софта крупнейших российских корпораций должно быть российским.