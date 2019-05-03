В Белгородской области начата закладка шпалерно-карликового яблоневого сада

Сельскохозяйственный кооператив «Яковлевские сады» был создан год назад и уже весной 2019 года его участники планируют заложить яблоневый сад по интенсивной технологии площадью 30 гектаров, с плотностью посадки 3 000 шт/гектар.

Для проекта «Закладка шпалерно-карликового сада по интенсивной технологии» выбраны двухлетние яблони зимних сортов, что даёт возможность получить первый урожай 4 т/га уже в 2019 году. На плановый урожай 50 т/га планируется выйти в 2025 году.

Кооператив «Яковлевские сады» является одним из пилотных кооперативов, поддержанных правительством и департаментом АПК Белгородской области, в развитии которых оказывают поддержку интегрирующие хозяйства, такие как ООО «Сады Белогорья». Тесная кооперация с подразделением группы компаний «Агро-Белогорье» способствует развитию среднего предпринимательства на селе.