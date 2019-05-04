Роснефть создает цифровую инфраструктуру

Специалисты «РН-КрасноярскНИПИнефть» (входит в состав Корпоративного научно-проектного комплекса «Роснефти») завершили модернизацию Центра хранения сейсмической информации ПАО «НК «Роснефть» (ЦХСИ). Модернизация существенно повысила производительность Центра, что позволит расширить географию предприятий Компании, хранящих в ЦХСИ сейсмические данные.

Модернизация ЦХСИ проведена в рамках Стратегии «Роснефть-2022», согласно которой Компания ускоренно тиражирует собственные инновационные технологии.

Работа Центра основана на информационной системе «КБД «Геобанк-Сейсморазведка», разработанной в «РН-КрасноярскНИПИнефть». Это уникальная система, не имеющая аналогов в России и в мире. Большая часть информации в ней доступна пользователям в онлайн режиме. Навигация по информационной системе осуществляется как по интерактивной схеме недропользования, так и с помощью запросов к базе данных.

Благодаря сейсмической информации, накопленной в Центре с 2009 года, необходимость в проведении дополнительных сейсмических исследований сводится к минимуму, вследствие чего Роснефть, в среднем, на 2% снижает затраты на геолого-разведочные работы.

Общий объём информации, хранящейся в ЦХСИ, на данный момент превысил 2 петабайта, что приблизительно равно объему данных, которые содержатся в двух миллиардах 400-страничных бумажных книг (для сравнения — весь фонд Российской государственной библиотеки содержит около 50 миллионов экземпляров книг и занимает площадь 8,5 гектаров).

В конце декабря 20018 года ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», завершило автоматизацию управления объектами энергетики из единого оперативно-диспетчерского центра. Это стало очередным этапом по созданию «цифрового месторождения».

Энергосистема Уватского проекта обеспечивает автономные месторождения, находящиеся на значительном удалении, что требует круглосуточного мониторинга. Внедрение программного комплекса на базе информационно-технической платформы отечественного производства позволило существенно повысить уровень надежности и эффективности энергоснабжения.

Центр оборудован комплексом сбора, обработки и хранения данных о параметрах режима работы оборудования энергосистем Уватского проекта, отображение которых происходит в реальном времени на видеостене. Высокая степень автоматизации позволяет диспетчеру управлять режимами работы энергосистем в онлайн режиме и прогнозирует возможные отклонения от заданного режима.

В настоящее время ведется работа по расширению возможностей и функционала системы управления за счет увеличения количества отслеживаемых показателей и объектов.

Под руководством энергетического диспетчерского центра в наступающем году «РН-Уватнефтегаз» будет осуществлять подключение электроснабжения месторождений к Единой энергосистеме России, что позволит повысить надежность обеспечения электроэнергией объектов Уватского проекта.

В настоящее время объекты генерации на Уватском проекте представлены газотрубинными и газопоршневыми электростанциями суммарной мощностью 159 МВт. В 2019 году предусмотрен ввод в эксплуатацию дополнительных объектов энергетической инфраструктуры «РН-Уватнефтегаза» — семи подстанций и более 500 км линий электропередач.

Цифровизация и ускоренное технологическое развитие — ключевые элементы программы «цифровое месторождение», которая является составной частью Стратегии «Роснефть-2022», ориентированной на качественное изменение бизнеса Компании.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/193327/