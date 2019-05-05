В Башкирии запустили производство уникальных удобрений

В Чишминском районе Башкирии начали производство экологически чистых минеральных удобрений из золы шелухи подсолнечника. Предприятие — единственное в своем роде в республике. На данный момент производители готовятся к отправке первой партии удобрений на экспорт, в Чехию.

Жидкость, которую получают из биогумуса, вместе с золой автоматически подается в гранулятор. Золу из шелухи подсолнечника закупают у местных производителей масла. Чтобы окончательно превратиться в удобрение, серые комочки попадают на конвейер. Чтобы полностью высохнуть, гранулам необходимо преодолеть путь в 200 метров на специальной технологической сушилке.

В смене работает по два человека. Технологическая линия полностью автоматизирована. Ее мощность позволяет производить до 540 тонн органических удобрений в месяц.

В планах — запуск аналогичного производства в Волгоградской области. Сейчас идут переговоры о сотрудничестве с местным маслозаводом, который станет поставщиком основного сырья.