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Фотофакты

Патрульный корабль «Павел Державин»

  •  © Фото автора (A_SEVER)

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Патрульный корабль «Павел Державин» проекта 22160 — первый боевой корабль, построенный на судостроительном заводе «Залив» в Керчи после возвращения Крыма.

Заложен 18 февраля 2016 года, спущен на воду 21 февраля 2019 года.

Проект корабля разработало АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1500 т.

Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

два пулемёта «Корд» 12.7-мм

два противодиверсионных гранатомёта ДП-65

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» и другого оборудования в контейнерном исполнении.

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Крым, Керчь, ССЗ «Залив», патрульный корабль, 22160, Павел Державин
  • Нет аватара altman66
    05.05.1916:27:11

    Надеюсь примут в состав ВМФ в этом году

    #1126874
    • A_SEVER A_SEVER
      05.05.1916:28:18

      Надеюсь примут в состав ВМФ в этом году
      Думаю это вполне реально.

      #1126875
      • Нет аватара keleg
        05.05.1917:53:50

        Корректировка по итогам Военной приемки — три ДП-65.

        Ну и уже публиковали реальную скорость с импортозамещенными дизелями — 22,5 узла. Зато автономность повысилась до 6700 миль.

        Отредактировано: keleg~17:54 05.05.19
        #1126891
  • Нет аватара 080809orlov
    05.05.1918:26:12

    отличное фото …

    #1126894
  • Нет аватара 080809orlov
    05.05.1918:28:51

    A_SEVER какие еще новости на ССЗ ЗАЛИВЕ??? Про ССЗ МОРЕ тоже очень хочется услышать новости???

    #1126895
    • A_SEVER A_SEVER
      05.05.1918:59:22

      A_SEVER какие еще новости на ССЗ ЗАЛИВЕ?
      Строят МРК, и довольно быстро.
      Про ССЗ МОРЕ
      В Феодосии я не был.

      #1126904
  • Artemiy ' Artemiy '
    05.05.1918:41:35

    Срок ввода крымских каракуртов зависит от Звезды я так понимаю. Поэтому раньше 21 года не ждать

    #1126899
    • A_SEVER A_SEVER
      05.05.1918:49:39

      Срок ввода крымских каракуртов зависит от Звезды
      Срок строительства всех «Каракуртов» зависит от «Звезды».
      раньше 21 года не ждать

      Ну почему? Флот начнёт получать построенные в Крыму МРК с 2020 года.

      #1126902
  • Юрий Малышко
    05.05.1919:17:45

    Для ВМФ этот корабль абсолютно не нужен, т.к. боевым его в силу очень слабого вооружения назвать нельзя. Единственный выход — передать погранцам.

    #1126909
    • A_SEVER A_SEVER
      05.05.1919:29:20

      Для ВМФ этот корабль абсолютно не нужен

      И поэтому ВМФ заказал серию из 6-ти кораблей проекта 22160, в дополнение к которым позже заказал пару более крупных кораблей проекта 23550 с аналогичным составом вооружения?

      Единственный выход — передать погранцам.
      Зачем ФСБ корабли, которые она не заказывала?

      #1126915
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