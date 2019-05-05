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Патрульный корабль «Павел Державин» проекта 22160 — первый боевой корабль, построенный на судостроительном заводе «Залив» в Керчи после возвращения Крыма.

Заложен 18 февраля 2016 года, спущен на воду 21 февраля 2019 года.

Проект корабля разработало АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1500 т.

Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

два пулемёта «Корд» 12.7-мм

два противодиверсионных гранатомёта ДП-65

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» и другого оборудования в контейнерном исполнении.