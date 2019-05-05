Патрульный корабль «Павел Державин»
Патрульный корабль «Павел Державин» проекта 22160 — первый боевой корабль, построенный на судостроительном заводе «Залив» в Керчи после возвращения Крыма.
Заложен 18 февраля 2016 года, спущен на воду 21 февраля 2019 года.
Проект корабля разработало АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 1500 т.
Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.
Максимальная скорость хода: 27 узлов
Дальность плавания: 6000 миль
Автономность: 60 суток
Вооружение:
одна 76-мм артустановка АК-176МА
два пулемёта «Корд» 12.7-мм
два противодиверсионных гранатомёта ДП-65
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» и другого оборудования в контейнерном исполнении.
05.05.1916:27:11
05.05.1916:28:18
05.05.1917:53:50
05.05.1918:26:12
05.05.1918:28:51
05.05.1918:59:22
05.05.1918:41:35
05.05.1918:49:39
05.05.1919:08:38
05.05.1919:17:45
05.05.1919:29:20