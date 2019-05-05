Перевооружение Йошкар-Олинского ракетного соединения РВСН на ПГРК «Ярс» полностью завершено

В соответствии с плановыми документами Минобороны России проводится перевооружение очередного полка Йошкар-Олинского ракетного соединения на ракетный комплекс мобильного базирования «Ярс». 30 апреля в полном составе ракетный полк заступил на боевое дежурство, таким образом, перевооружение дивизии завершено в полном объеме.

За последние годы плановое поступление пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» с межконтинентальными баллистическими ракетами обеспечило устойчивые темпы перевооружения группировки Ракетных войск стратегического назначения.

В настоящее время продолжается перевооружение на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» Иркутского и Барнаульского ракетных соединений.