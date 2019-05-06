ММК запустил в индустриальном парке завод раскислителей

В индустриальном парке ММК построили и ввели в эксплуатацию завод металлургических раскислителей. Проект реализован в рамках подписанного полгода назад трехстороннего соглашения о сотрудничестве между компаниями «ММК-Индустриальный парк», «Завод металлургических раскислителей» (ЗМР) и Агентством инвестиционного развития (АИР) Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба ММК, на первом этапе ЗМР вложил в новое производство 70 млн руб., создав 30 новых рабочих мест. «Продукция завода производится на основе собственного ноу-хау и применяется для первичного раскисления на выпуске металла из сталеплавильных агрегатов, на установках доводки металла и на агрегатах печь-ковш», — уточняется в сообщении. Ежегодно новое предприятие будет производить до 10 тыс. т раскислителей. Поставлять готовую продукцию планируется как на отечественный рынок, так и за рубеж.

В АИР назвали проект «примером промышленной кооперации между инновационными предприятиями» и отметили, что «подобное сотрудничество способствует диверсификации экономики Челябинской области».

Площадка индустриального парка ММК — имущественный комплекс площадью 65 га, с инженерной инфраструктурой и железнодорожной сетью. Сегодня на площадке находятся 26 резидентов, чьи проекты намеревается софинансировать ПАО «ММК». ООО «ЗМР» — дочернее предприятие компании «Торговый дом ТМЗ», производит и поставляет раскислители для стали на рынки России, СНГ и Восточной Европы.