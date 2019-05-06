В Удмуртии открылась новая молочная ферма

6 мая в д. Тавзямал Киясовского района Удмуртии открылась молочна-товарная ферма на 200 голов.

Здесь располагается фермерское хозяйство Эльзы Мазитовой. В нём работает 15 человек, которые обслуживают поголовье в 200 голов (в том числе 160 коров) и обрабатывают 1,2 тыс. га сельхозземель. Ежесуточный валовый надой молока составляет 3500 кг — это лучший результат по району среди крестьянско-фермерских хозяйств. А по надоям на корову здесь достигли уровня крупных сельхозпредприятий — 6900 кг молока.