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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Удмуртии открылась новая молочная ферма

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6 мая в д. Тавзямал Киясовского района Удмуртии открылась молочна-товарная ферма на 200 голов.

Здесь располагается фермерское хозяйство Эльзы Мазитовой. В нём работает 15 человек, которые обслуживают поголовье в 200 голов (в том числе 160 коров) и обрабатывают 1,2 тыс. га сельхозземель. Ежесуточный валовый надой молока составляет 3500 кг — это лучший результат по району среди крестьянско-фермерских хозяйств. А по надоям на корову здесь достигли уровня крупных сельхозпредприятий — 6900 кг молока.

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http://mcx.ru/press-service/regions/v-udmurtii-otkryli-novuyu-fermu/

производство молока , КРС , Удмуртия
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