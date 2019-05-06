На Ревдинском заводе по обработке цветных металлов установлен новый волочильный стан

В рамках технического перевооружения в прессово-волочильном цехе ПАО «РЗОЦМ» (Свердловская обл.) установлен трубоволочильный стан усилием 75 т производства Иркутского завода тяжелого машиностроения (ИЗТМ).

Стан был специально спроектирован конструкторами ИЗТМ совместно с технологическим отделом РЗ ОЦМ для выпуска широкой номенклатуры холоднотянутых труб диаметром от 100 до 310 мм из меди и медных сплавов, ранее не производимых Ревдинским заводом ОЦМ.

«В отличие от серийных трубоволочильных станов производства ИЗТМ, установленный на нашем заводе стан имеет два гидравлических узла заковки для получения захваток на передних концах труб перед волочением. — рассказывает Александр Игоревич Маньков, инженер-технолог бюро новой техники РЗОЦМ. -Трубная заготовка с наружным диаметром в диапазоне от 104 до 180 мм будет тянуться по технологической схеме через гидравлическую заковку в полностью автоматическом режиме, а трубная заготовка диаметром от 150 до 380 мм — с заковкой методом проталкивания в полуавтоматическом режиме».

На сегодняшний день все монтажные работы на стане завершены. На первом этапе пусконаладочных работ был успешно испытан узел заковки труб диаметром от 104 до 180 мм. Полностью запустить волочильный стан как в полуавтоматическом, так и в автоматическом режиме планируется уже в мае 2019 г.

ПАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» является ведущим предприятием России по выпуску труб, прутков, проволоки, полых и сплошных профилей, литейных заготовок из меди, латуни, медно-никелевых сплавов, бронз. Предприятие входит в дивизион «УГМК-ОЦМ» Уральской горно-металлургической компании.