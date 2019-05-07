Трансмашхолдинг начал поставки «БалтТрансСервису» грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ

Первый из десяти магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ, изготовленный на Брянском машиностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») отправлен в адрес компании ООО «БалтТрансСервис» — одного из крупнейших частных операторов, специализирующихся на железнодорожных перевозках нефтеналивных грузов в России и странах СНГ (входит в группу Globaltrans).

Согласно контракту, в 2019 году БМЗ должен изготовить и поставить заказчику десять тепловозов 2ТЭ25КМ. Локомотивы будут направлены в Великие Луки, где находится одно из региональных представительств «БалтТрансСервиса».

2ТЭ25КМ — это магистральный грузовой двухсекционный тепловоз с электрической передачей переменно-постоянного тока. Такие локомотивы широко эксплуатируются на сети ОАО «РЖД», пользуются спросом у крупных российских и зарубежных промышленных компаний, осуществляющих грузовые перевозки, благодаря высоким техническим и экономическим показателям. Тепловозы 2ТЭ25КМ используются АО «СУЭК» для перевозки угля на Тугнуйском разрезе в Бурятии и компанией «Шубарколь комир» на Шубаркольском разрезе в Республике Казахстан.

В числе важнейших достоинств тепловозов 2ТЭ25КМ — микропроцессорная система управления, которая позволяет реализовать максимально возможную силу тяги для данного типа машин. Как показал опыт эксплуатации локомотивов СУЭКом, масса перемещаемых составов за счет увеличенного коэффициента использования мощности дизеля и повышения сцепного веса возросла после начала их использования на 30%.

2ТЭ25КМ отличают простота и удобство в обслуживании, которые достигаются за счет доступности и технологичности основных узлов тепловоза. Обеспечены комфортные условия работы локомотивной бригады.Трансмашхолдинг — единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока и назначения.