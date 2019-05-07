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Новые заводы и цеха

Компания БИОИНВЕСТ спроектировала и построила брикетный завод в городе Ковров Владимирской области

  •  © infobio.ru

Компания «БИОИНВЕСТ» из Нижнего Новгорода спроектировала и построила брикетный завод на фанерном комбинате ООО «Новый ресурс» (г. Ковров, Владимирская область).

Здесь будут выпускаться топливные брикеты марки RUF из березового сырья. Годовая производительность — 6000 тонн.

«Брикеты производятся из измельченной березовой щепы мелкой фракции и березовой пыли на гидравлических прессах высокого давления, — поясняют в компании. — Брикеты имеют правильную геометрическую форму, они удобны для хранения и транспортировки. Размер одного топливного брикета RUF 150*60*100 мм».

В оснастку пеллетных заводов «Биоинвест» входит оборудование и технологии российского производства марки «Доза».

  •  © www.infobio.ru

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Владимирская область, БИОИНВЕСТ, оборудование российского производства
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