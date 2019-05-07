Компания БИОИНВЕСТ спроектировала и построила брикетный завод в городе Ковров Владимирской области

Компания «БИОИНВЕСТ» из Нижнего Новгорода спроектировала и построила брикетный завод на фанерном комбинате ООО «Новый ресурс» (г. Ковров, Владимирская область).

Здесь будут выпускаться топливные брикеты марки RUF из березового сырья. Годовая производительность — 6000 тонн.

«Брикеты производятся из измельченной березовой щепы мелкой фракции и березовой пыли на гидравлических прессах высокого давления, — поясняют в компании. — Брикеты имеют правильную геометрическую форму, они удобны для хранения и транспортировки. Размер одного топливного брикета RUF 150*60*100 мм».

В оснастку пеллетных заводов «Биоинвест» входит оборудование и технологии российского производства марки «Доза».