Ротный комплект БМП-3 поступил с завода к мотострелкам в Дагестане

Новые боевые машины пехоты БМП-3 поступили на вооружение мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного Дагестане. Об этом сообщает в среду пресс-служба Южного военного округа.

«Более 10 БМП-3 поступили в мотострелковую бригаду в Дагестане в рамках реализации программы перевооружения», — говорится в распространенном окружной пресс-службой сообщении.

В настоящее время экипажи боевых машин приступили к подготовке машин к учебно-боевой эксплуатации, которая стартует нынешним летом.

В пресс-службе уточнили, что в рамках перевооружения в это мотострелковое соединение всего поступило более 100 единиц боевых машин этой модификации.

БМП-3М предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения мобильности, вооруженности и защищенности военнослужащих на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою. Высокую точность наведения оружия и сокращение времени поражения целей наводчику БМП-3М обеспечивает комбинированный прицел-прибор наблюдения дальномер «Содема», позволяющий вести прицельную стрельбу из комплекса вооружения в любое время суток, в том числе в условиях недостаточной видимости на дальности до 5,5 тыс. м. Также эффективно решать огневые задачи позволяет встроенный лазерный дальномер.

БМП вооружена 100-миллиметровым орудием — пусковой установкой 2А70 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ.