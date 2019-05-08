В Ленинградской области открылся новый кролиководческий комплекс

В Волховском районе Ленинградской области открылся новый кролиководческий комплекс.

Кролиководческий комплекс рассчитан на единовременное содержание до 5 тысяч животных, производство более 45 тонн мяса ежегодно. Предприятие включает здание фермы с вольерами, оборудованными автоматическими системами микроклимата, кормления и поения животных, цех разделки и предпродажной подготовки мяса. В рамках гранта закуплено племенное поголовье кроликов французской генетики Хиколь.

Общая стоимость проекта — более 12 млн рублей, из них 7 млн рублей — средства грантовой поддержки семейных животноводческих ферм.

Крестьянское фермерское хозяйство Игоря Столбова по выращиванию кроликов основано в деревне Усадище Волховского района в 2007 году. В 2013 году хозяйство получило грант «Начинающий фермер» в размере 1,5 млн рублей. Освоив средства господдержки и нарастив поголовье до 1,5 тысячи голов, в 2017 году ферма получила грант на строительство семейной животноводческой фермы.