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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Ленинградской области открылся новый кролиководческий комплекс

  •  © agroprom.lenobl.ru

В Волховском районе Ленинградской области открылся новый кролиководческий комплекс.

Кролиководческий комплекс рассчитан на единовременное содержание до 5 тысяч животных, производство более 45 тонн мяса ежегодно. Предприятие включает здание фермы с вольерами, оборудованными автоматическими системами микроклимата, кормления и поения животных, цех разделки и предпродажной подготовки мяса. В рамках гранта закуплено племенное поголовье кроликов французской генетики Хиколь.

Общая стоимость проекта — более 12 млн рублей, из них 7 млн рублей — средства грантовой поддержки семейных животноводческих ферм.

Крестьянское фермерское хозяйство Игоря Столбова по выращиванию кроликов основано в деревне Усадище Волховского района в 2007 году. В 2013 году хозяйство получило грант «Начинающий фермер» в размере 1,5 млн рублей. Освоив средства господдержки и нарастив поголовье до 1,5 тысячи голов, в 2017 году ферма получила грант на строительство семейной животноводческой фермы.

  •  © agroprom.lenobl.ru

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Ленинградская область, кролиководство
  • Птичка Грач Птичка Грач
    08.05.1918:48:31

    «кролики — это не только ценный мех, но и 2, а то и 3 килограмма легко усвояемого диетического мяса»   

    радует что у нас и ценного меху и диетического мяса прибавилось    

    #1127591
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