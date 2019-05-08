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Армия и Флот

В Ставропольском крае сформирована эскадрилья Су-25СМ3 штурмовой авиации ЮВО

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Штурмовую авиацию Южного военного округа (ЮВО) пополнили три новейших глубокомодернизированных Су-25СМ3, тем самым завершилось формирование эскадрильи самолетов данной модификации.

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, даже находясь на значительном удалении от заданной цели, или из-за облаков. Все, что требуется боевому летчику — точные координаты объекта.

Представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3 к эксплуатации в заданных режимах.

Таким образом, в 4-й армии ВВС и ПВО сформировано 2 эскадрильи новейших штурмовиков Су-25СМ3.

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https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12229941@egNews

Су-25СМ3, Ставропольский край
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