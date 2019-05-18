На Белоярской АЭС идут испытания инновационного топлива для проекта «Прорыв»

В рамках проекта «Прорыв» СНУП-топливо производства Сибирского химического комбината проходит реакторные испытания на энергоблоке № 3 Белоярской АЭС. В реакторе БН-600 уже прошли испытания 15 экспериментальных тепловыделяющих сборок (ЭТВС), которые различались типоразмерами тепловыделяющих элементов (твэлов) и конструкционными материалами. Ещё три ЭТВС находятся в процессе испытаний.

Полученные результаты исследований позволят дальше совершенствовать технологию СНУП-топлива и в перспективе выводить этот продукт на внутренние и международные рынки, закрепляя технологическое лидерство Росатома. Эти работы необходимы для стратегического развития атомной энергетики — перехода к двухкомпонентной системе с использованием замкнутого ядерно-топливного цикла при совместной работе реакторов на тепловых и на быстрых нейтронах, что позволит на века обеспечить потребителей электроэнергией.