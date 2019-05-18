Добавить статью
Энергетика и ТЭК

На Белоярской АЭС идут испытания инновационного топлива для проекта «Прорыв»

  •  © www.rosenergoatom.ru

В рамках проекта «Прорыв» СНУП-топливо производства Сибирского химического комбината проходит реакторные испытания на энергоблоке № 3 Белоярской АЭС. В реакторе БН-600 уже прошли испытания 15 экспериментальных тепловыделяющих сборок (ЭТВС), которые различались типоразмерами тепловыделяющих элементов (твэлов) и конструкционными материалами. Ещё три ЭТВС находятся в процессе испытаний.

Полученные результаты исследований позволят дальше совершенствовать технологию СНУП-топлива и в перспективе выводить этот продукт на внутренние и международные рынки, закрепляя технологическое лидерство Росатома. Эти работы необходимы для стратегического развития атомной энергетики — перехода к двухкомпонентной системе с использованием замкнутого ядерно-топливного цикла при совместной работе реакторов на тепловых и на быстрых нейтронах, что позволит на века обеспечить потребителей электроэнергией.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/novosti-kompanii/31353/

Белоярская АЭС, Росатом
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,