В Новой Ладоге построили прогулочное судно «Выборг»

30 апреля 2019 года в Новой Ладоге (Волховский район Ленинградской области) на воду было спущено построенное инжиниринговой компанией «Ростр» на базе бывшего «Новоладожского судоремонтного завода» прогулочное судно «Выборг», предназначенное курсировать по рекам и каналам Петербурга.





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Небольшое судно стало первым для компании «Ростр», построенным на данной территории.

Судно начали строить в ноябре 2018 года, в первых числах июня, после всех необходимых испытаний, оно отправится в Петербург, где будет использоваться для прогулок туристов по рекам и каналам Северной столицы России.

В планах предприятия — большое судно для Мурманска (разъездной морской катер) и причал-понтон, который разместится у одной из набережных Петербурга.