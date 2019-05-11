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Судостроение и судоходство

В Новой Ладоге построили прогулочное судно «Выборг»

30 апреля 2019 года в Новой Ладоге (Волховский район Ленинградской области) на воду было спущено построенное инжиниринговой компанией «Ростр» на базе бывшего «Новоладожского судоремонтного завода» прогулочное судно «Выборг», предназначенное курсировать по рекам и каналам Петербурга.

  •  © storage.inovaco.ru

Небольшое судно стало первым для компании «Ростр», построенным на данной территории.

  •  © storage.inovaco.ru

Судно начали строить в ноябре 2018 года, в первых числах июня, после всех необходимых испытаний, оно отправится в Петербург, где будет использоваться для прогулок туристов по рекам и каналам Северной столицы России.

  •  © storage.inovaco.ru

В планах предприятия — большое судно для Мурманска (разъездной морской катер) и причал-понтон, который разместится у одной из набережных Петербурга.

  •  © storage.inovaco.ru

  •  © storage.inovaco.ru

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http://volhovogni.ru/news/media/2019/4/30/vyiborg-vernyij-put-k-uspehu/

Новая Ладога, Ленинградская область, прогулочное судно, Ростр
  • DKerr DKerr
    11.05.1901:57:40

    Судно начали строить в ноябре 2019 года
    - очевидно опечатка

    #1128199
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