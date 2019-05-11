в Кабардино-Балкарии запустили новый комбикормовый завод

В станице Александровской Майского района состоялся тестовый запуск нового современного завода по производству гранулированных комбикормов.

Производство построено на базе крахмального завода «Кабардинский» с более чем вековой историей, чья крахмальная продукция и сегодня соответствует мировым стандартам. Строительство велось за счет привлеченных негосударственных инвестиционных средств.

Производственная мощность современного технологического оборудования позволит производить высококачественные гранулированные комбикорма для кур бройлеров, индюков, кур яичных пород, водоплавающих птиц и КРС общим объемом 7000 тонн в месяц.

Предприятие оснащено передовым высокотехнологичным оборудованием производства КНР.

Производимую продукцию планируется поставлять на Юг России, а также в Грузию и Армению, говорится в сообщении.