В Ярославской области открыт новый бассейн

В поселке Пречистое Первомайского района открыт новый спортивный комплекс. Финансирование строительства объекта осуществлялось из местного бюджета за счет собственных сэкономленных средств.

Стоимость проекта — около 97 млн рублей.

Чаша бассейна имеет длину 25 метров и оснащена шестью дорожками, глубина — от 1,2 до 1,8 метра. Одновременно в бассейне смогут заниматься 32 человека. Кроме раздевалок, душевых комнат и административных помещений в спортивном комплексе обустроены зал для аэробики и сауна.

— У нас будут заниматься все категории граждан: дети, взрослые, пенсионеры, маломобильные группы населения. Работать будем со вторника по воскресенье, — сообщила директор спортивного комплекса Оксана Полунина. — В дальнейшем планируем открыть спортивную школу. Сейчас также набираем тренеров для занятий в зале аэробики.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!