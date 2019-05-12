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Спортивные объекты

В Ярославской области открыт новый бассейн

  •  © yarregion.ru

В поселке Пречистое Первомайского района открыт новый спортивный комплекс. Финансирование строительства объекта осуществлялось из местного бюджета за счет собственных сэкономленных средств.

Стоимость проекта — около 97 млн рублей.

Чаша бассейна имеет длину 25 метров и оснащена шестью дорожками, глубина — от 1,2 до 1,8 метра. Одновременно в бассейне смогут заниматься 32 человека. Кроме раздевалок, душевых комнат и административных помещений в спортивном комплексе обустроены зал для аэробики и сауна.

  •  © yarregion.ru

 — У нас будут заниматься все категории граждан: дети, взрослые, пенсионеры, маломобильные группы населения. Работать будем со вторника по воскресенье, — сообщила директор спортивного комплекса Оксана Полунина. — В дальнейшем планируем открыть спортивную школу. Сейчас также набираем тренеров для занятий в зале аэробики.

  •  © yarregion.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS!

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http://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=15010

спортивные объекты, Ярославская область
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