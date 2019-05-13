«Северсталь Дистрибуция» запустила новую линию по профилированию листа в Череповецком СМЦ

АО «Северсталь Дистрибуция» (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь») в Череповецком сервисном металлоцентре запустило новую линию по производству профилированного листа. Новое оборудование расширит сортамент профнастила Череповецкого СМЦ и позволит увеличить объем выпуска этой продукции на 20−50% в зависимости от сортамента.

Новая линия Череповецкого СМЦ выпускает два вида профиля из металлопроката с цинковым и полимерным покрытием: «С-8» и «МП-20». Новое оборудование позволяет перерабатывать металлопрокат толщиной 0,35−0,70 мм, в то время как ранее СМЦ выпускал профилированный лист толщиной 0,45−0,50 мм. Продукция новой линии будет более качественной за счет повышения точности геометрии профиля и качества самого профилировочного инструмента.

«Услуга металлопереработки востребована конечными потребителями, которые нуждаются в заготовке со специальными размерами либо в продукте повышенного качества. Чтобы сократить сроки производства продукции по заказам клиентов и повысить оперативность ее поставок, мы развиваем собственное производство и расширяем партнерскую сеть переработчиков. Так, в этом году мы установили новую линию по производству профнастила в СМЦ в Череповце, а также планируем удвоить объем переработки на привлекаемых мощностях», — рассказывает директор по логистике и производству группы компаний «Северсталь Дистрибуция» Артемий Тимошенко.