Друзья, год назад публиковал статью «Как Иркутская свалка стала популярным туристическим объектом», к счастью проект живет и развивается. 12 мая была проведена реконструкция сражения и воздушного боя времен ВОВ.

К сожалению, не своими глазами,сам я, проехав 50 км, не успел, из-за огромной пробки, делюсь чужими материалами.

Видео не профессиональные, но очень захватывают!

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/7KTgz3X_M

Воздушный бой

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/K134WOAan_c

Еще самолеты

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/aTjZw0ISNFI

Пехота на броне

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/qRVv_mmhRDQ

Немецкие танки

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/qUGNA29fKDI

Немцы наступают.

Зрителей было очень много, некоторые шли несколько километров пешком, т.к. на машине было не доехать, думаю это значит праздник удался!

Если у кого есть более качественные материалы, прошу добавить в комментарии, буду очень багодарен.