Музей на свалке — реконструкция сражения ВОВ
Друзья, год назад публиковал статью «Как Иркутская свалка стала популярным туристическим объектом», к счастью проект живет и развивается. 12 мая была проведена реконструкция сражения и воздушного боя времен ВОВ.
К сожалению, не своими глазами,сам я, проехав 50 км, не успел, из-за огромной пробки, делюсь чужими материалами.
Видео не профессиональные, но очень захватывают!
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/7KTgz3X_M
Воздушный бой
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/K134WOAan_c
Еще самолеты
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/aTjZw0ISNFI
Пехота на броне
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/qRVv_mmhRDQ
Немецкие танки
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/qUGNA29fKDI
Немцы наступают.
Зрителей было очень много, некоторые шли несколько километров пешком, т.к. на машине было не доехать, думаю это значит праздник удался!
Если у кого есть более качественные материалы, прошу добавить в комментарии, буду очень багодарен.