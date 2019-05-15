Один из ведущих российских производителей в области промышленности строительных материалов Корпорация «Технониколь» запустила производство теплоизоляционных сэндвич-панелей Ц-XPS CARBON. Выпуск сэндвич-панелей продиктован потребностями рынка в надежных и долговечных материалах, предназначенных для широкого спектра задач в сегменте ПГС, сфере ЖКХ и малоэтажном строительстве.

Теплоизоляционные сэндвич-панели ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS CARBON представляют собой плиты из экструзионного пенополистирола, покрытые защитным слоем из высокопрочной цементной стяжки. Эта разработка направления «Полимерная изоляция» объединяет в себе свойства двух материалов — цементной стяжки и экструзионного пенополистирола. Благодаря сочетанию прочности, долговечности, низкой теплопроводности, минимальному водопоглощению, работы по монтажу можно проводить в любое время года.

Новинка «ТехноНИКОЛЬ» полностью соответствуют тренду на сокращение сроков строительства. Если раньше при проведении кровельных работ подрядчики вынуждены были нести затраты на устройство мокрой стяжки, усиление конструкции, чтобы она смогла выдержать вес, а также простаивать в ожидании набора прочности классической стяжки, то с выходом новинки процесс устройства существенно упроститься.

Ц-XPS CARBON решает сразу две трудоемких задачи. Прочное покрытие из цементной стяжки позволяет избавиться от устройства «мокрой» или сборной стяжки, а экструзионный пенополистирол обеспечивает надежную теплоизоляцию. Монтаж наплавляемых материалов производится непосредственно по плитам Ц-XPS CARBON, что также стало возможно в виду применения высокопрочной стяжки толщиной 10 мм. По результатам огневых испытаний панелям Ц-XPS CARBON была присвоена группа горючести Г1, что позволяет их применять на площадях большей площади. Это свойство значительно упрощает строительство и реконструкцию плоских кровель.

Сэндвич-панели Ц-XPS CARBON имеют широкую сферу применения — они предназначены для утепления плоских кровель под наплавляемую гидроизоляцию, для чердачных перекрытий, полов по технологии «сухая стяжка». Панели Ц-XPS CARBON выпускаются в двух модификациях — толщиной теплоизоляционного слоя 50 мм и 100 мм, обладают низким весом, что позволяет не утяжелять кровельную конструкцию.

Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» — ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов, и систем. Корпорация имеет 54 производственные площадки в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 22 представительства в 18 странах мира, 18 Учебных центров, 6 Научных центров, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом. В центрах ведется регулярная разработка и внедрение новых продуктов и решений для строительной отрасли. Продукция компании поставляется в 95 государств.