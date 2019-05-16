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Агропром и пищевая промышленность

В Пензенской области ввели в сельхозоборот около 3 тысяч гектаров неиспользуемой пашни

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Аграрии Пензенской области активно приступили к работам по вводу неиспользуемых земель в севооборот.

На текущий год поставлена задача возвратить в оборот 36 тыс. гектаров залежных земель.

По состоянию на 16 мая 2019 года сельскохозяйственными товаропроизводителями региона проведены агротехнические работы по расчистке ранее неиспользуемой пашни площадью около 3 тыс. гектаров. В том числе освобождено от древесно-кустарниковой растительности почти 1 300 гектаров.

Подобная деятельность осуществляется в Башмаковском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Мокшанском, Никольском и Пачелмском районах Пензенской области.

Работа по возврату в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения позволит обеспечить рост объемов производства сельскохозяйственной продукции на территории региона.

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http://mcx.ru/press-service/regions/v-penzenskoy-oblasti-vveli-v-selkhozoborot-okolo-3-tysyach-gektarov-neispolzuemoy-pashni/

Пензенская область, земли сельхозназначения
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