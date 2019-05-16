В ОДК освоены современные технологии литья для изготовления компонентов вертолетных двигателей

Современные технологии литья для изготовления деталей и сборочных единиц (ДСЕ) компрессора вертолетного турбовального двигателя ВК-2500 освоены в омском филиале АО «ОДК» «ОМО им. П.И. Баранова». В частности, масштабная работа проведена при освоении отливок из алюминия корпуса первой опоры и некоторых других ДСЕ компрессора.

Обеспечение качества литья потребовало тщательной и достаточно длительной отработки производственного процесса — опробованы разные способы заливки металла в кокиль, подобран оптимальный температурный режим, внедрено использование керамических фильтров, позволяющих максимально сократить процент механических примесей в литье.

С целью оптимизации технологического процесса получения отливок корпуса первой опоры и повышения выхода годных отливок проведены совместные работы с кафедрой литейного производства Московского авиационного института, также отработана оптимальная конструкция литниково-питающей системы (ЛПС) отливки и подобраны наиболее подходящие антипригарные и защитные покрытия песчаных стержней и кокиля.

«В результате были определены оптимальные технологии, которые позволили минимизировать процент механических примесей в литье и обеспечили требуемое качество сложных по геометрии и металлургии деталей, — подчеркнул заместитель директора по производству филиала АО „ОДК“ „ОМО им. П.И. Баранова“ Игорь Шурубкин. — Планируется, что в течение 2019 г., в дополнение к уже освоенным деталям, литейное производство филиала полностью освоит изготовление корпуса коробки приводов компрессора двигателя ВК-2500».

В рамках реализации программы импортозамещения ОДК ранее обеспечила постановку на производство в РФ вертолетного двигателя ВК-2500, предназначенного для большинства вертолетов типа «Ми» и «Ка». С целью организации производства в России на территории ОДК-Климов ВК-2500 полностью из российских комплектующих была организована широкая производственная кооперация предприятий холдинга.

ВК-2500 создан на смену вертолетному двигателю ТВ3-117. Он выполнен по схеме в трех модификациях, каждая из которых отличается взлетной мощностью — от 2000 до 2400 л.с. Внедрена цифровая система автоматического управления с современным электронным блоком автоматического регулирования и контроля БАРК-78 (вместо аналоговой САУ), счетчиком наработки и контроля СНК-78, новейшими датчиками, применены новые материалы. Это позволяет обеспечивать более высокие эксплуатационные характеристики: увеличить мощности на чрезвычайном режиме, обеспечить поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха, повысить ресурсы и показатели топливной экономичности. ВК-2500 дает вертолетам принципиально новые возможности при их эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом.