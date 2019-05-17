В Выборге спустили на воду морозильный траулер «Норвежское море»

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Сегодня в Выборге спущен на воду траулер-процессор «Норвежское море» проекта KMT01, предназначенный для АО «Архангельский траловый флот» (входит в НП «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум»).

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Заводской № 935 — заложен 31.05.2017 — спущен 05.12.2018 — «Баренцево море»

Заводской № 936 — заложен 29.01.2018 — спущен 17.05.2019 — «Норвежское море»

Заводской № 937 — заложен 25.05.2018

Эскизный проект траулера разработан фирмой «Skipsteknisk» (Норвегия), технический проект — «Морское Инженерное Бюро» (Украина)

Технические характеристики:

Дедвейт: 2840 т.

Главные размерения: длина — 86 м, ширина — 17 м, осадка — 8.9 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Автономность: 30 суток

Экипаж: 49 человек

Судно предназначено для ловли донных пород рыб, сортировки, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки. Установленное на борту траулера технологическое оборудование позволяет ежесуточно выпускать 110 т. мороженной рыбной продукции, 25 т. рыбного филе и 9 т. рыбной муки и рыбьего жира.