В Выборге спустили на воду морозильный траулер «Норвежское море»
Сегодня в Выборге спущен на воду траулер-процессор «Норвежское море» проекта KMT01, предназначенный для АО «Архангельский траловый флот» (входит в НП «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум»).
Серия:
Заводской № 935 — заложен
Заводской № 936 — заложен
Заводской № 937 — заложен 25.05.2018
Эскизный проект траулера разработан фирмой «Skipsteknisk» (Норвегия), технический проект — «Морское Инженерное Бюро» (Украина)
Технические характеристики:
Дедвейт: 2840 т.
Главные размерения: длина — 86 м, ширина — 17 м, осадка — 8.9 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Автономность: 30 суток
Судно предназначено для ловли донных пород рыб, сортировки, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки. Установленное на борту траулера технологическое оборудование позволяет ежесуточно выпускать 110 т. мороженной рыбной продукции, 25 т. рыбного филе и 9 т. рыбной муки и рыбьего жира.
17.05.1916:16:00