«ЭЛСИБ» поставил в Монголию очередной турбогенератор

На ТЭЦ-4 в г. Улан-Батор (Монголия) полным ходом идет монтаж турбоустановки общей мощностью 120 МВт, в составе которой турбогенератор ТВФ-125 производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО и паровая турбина Т-100/120-130 производства АО «Уральский турбинный завод». С вводом нового агрегата будет обеспечено увеличение установленной мощности станции, а также надежное и безаварийное энергоснабжение столицы Монголии. Кроме того, данный проект улучшит экологическую обстановку в Улан-Баторе, так как увеличение мощности станции обеспечит, в том числе, и отопление новых районов города, замещающих юртовые поселки, отапливаемые с помощью древесного угля. Пуск ТВФ-125 запланирован на середину лета.

Монтаж данного турбогенератора осуществляется в рамках второго этапа модернизации этой станции. В 2015 году ЭЛСИБ поставил на Улан-Баторскую ТЭЦ-4 аналогичный турбогенератор, который в настоящее время успешно работает в сопряжении с турбиной АО «Уральский турбинный завод».