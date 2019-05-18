Ангола получила все 12 заказанных бывших индийских истребителей Су-30К

Белорусский 558-й авиационный ремонтный завод (АРЗ) в Барановичах в апреле завершил передачу Анголе партии из 12 модернизированных истребителей Су-30К. Об этом ТАСС на выставке вооружений и военной техники MILEX 2019 [в Минске] сообщил заместитель директора по развитию 558-го АРЗ Александр Воробей.



© ic.pics.livejournal.com Первый поставленный в Анголу истребитель Су-30К (ангольский бортовой номер С-129), прошедший предпродажный ремонт на ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» (Барановичи, Белоруссия). Сентябрь 2017 года

«В апреле этого года двумя рейсами транспортного самолета в Анголу были доставлены четыре истребителя Су-30К. Таким образом, 558-й АРЗ завершил выполнение контракта на доработку 12 самолетов Су-30К для ВВС Анголы, выполнявшегося по согласованию с АО «Рособоронэкспорт», — сказал Воробей.

По его словам, ангольские Су-30К фактически доработаны до уровня истребителей Су-30СМ. Они оснащены 12 точками подвески авиационных средств поражения и могут применять управляемые авиационные ракеты типа противокорабельной Х-31А, противорадиолокационной Х-31П, класса «воздух — воздух» РВВ-АЕ.

Для защиты от высокоточного оружия каждый ангольский истребитель оснащен станцией постановки помех «Сателлит» разработки 558-го АРЗ. Эта станция работает в диапазоне частот 8-12 ГГц, в котором действуют головки самонаведения средств поражения класса «воздух — воздух».

Наряду с истребителями ВВС Анголы получили из Белоруссии пилотажный тренажер и учебный класс. «Эксплуатацию истребителей Су-30К в Анголе в настоящее время обеспечивает гарантийная бригада нашего завода», — отметил представитель 558-го АРЗ.

Контракт на приобретение Анголой в счет российского кредита 12 из 18 бывших индийских истребителей Су-30К был подписан АО «Рособоронэкспорт» в ходе визита в эту страну вице-премьера Правительства России Дмитрия Рогозина в октябре 2013 года. Стоимость контракта составила около 1 миллиарда долларов, и кроме 12 Су-30К, в него входила поставка 8 вертолетов Ми-171Ш (поставлены в 2015-2016 гг)

Сообщалось, что изначально поставка всех 12 самолетов должна была быть произведена к началу 2017 года. Фактически первые два самолета были поставлены в Анголу только в сентябре 2017 года, а в 2018 году были поставлены еще четыре единицы. Оставшиеся шесть Су-30К были поставлены в 2019 году, в том числе четыре — в апреле.

Истребители Су-30К (Т-10ПК) представляют собой «переходные» самолеты, построенные в качестве первых 18 машин на Иркутском авиационном заводе АО «Корпорация «Иркут» для поставки Индии по программе Су-30МКИ по соглашениям 1996 и 1998 годов. Самолеты Су-30К (серийные номера с 04-01 по 04-10 и с 05-01 по 05-08) были поставлены ВВС Индии в 1997-1999 годах, но по соглашению от декабря 2005 года были возвращены индийской стороной корпорации «Иркут» в обмен на поставку Индии 18 новых полноценных истребителей Су-30МКИ иркутского производства в 2007 году.

В июле 2011 года все 18 возвращенных индийской стороной Су-30К были перевезены из Индии на 558-й АРЗ в Барановичах, где поставлены на хранение с целью последующей перепродажи, оставаясь собственностью корпорации «Иркут». В Российскую Федерацию самолеты возвращены не были с целью избежания налоговых выплат.

В июле 2017 года были сообщения о переговорах российской и ангольской сторон относительно продажи Анголе остальных шести истребителей Су-30К с хранения в Барановичах.

Стоит отметить, что помимо контракта, заключенного в 2013 г, в 2015 году между Россией и Анголой был заключен договор на поставку 12 вертолетов Ми-24П (из наличия ВВС, перед поставкой прошли модернизацию).