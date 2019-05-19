«Амкодор-Онего» приступил к строительству завода лесозаготовительной техники в Карелии

На второй промышленной площадке Онежского тракторного завода в марте 2019 года началась реализация инвестиционного проекта «Амкодор-Онего» по созданию в столице республики новейшего производства лесозаготовительной техники.

Этот проект осуществляет одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий — ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга". Инвестор планирует построить в Республике Карелия завод по производству лесозаготовительной техники — харвестеров и форвардеров среднего и тяжелого класса и комплектующих на базе Онежского тракторного завода с предполагаемым числом рабочих мест свыше 500. Стоимость проекта оценивается приблизительно в 18 млрд рублей.

На первом этапе уже в этом году планируется организация производства крупноузловой сборки техники с объемом инвестиций 500 млн. рублей и созданием 50 рабочих мест.

Проект также предусматривает производство комплектующих, включая тандемные мосты, манипуляторы, харвестерные головки, а также организацию деятельности сервисного центра. Комплектующие будут использоваться не только для собственного производства, но и поставляться на конвейеры ведущих мировых производителей дорожно-строительной и лесозаготовительной техники. Стоимость продукции «Амкодора» дешевле таких известных производителей лесозаготовительной техники, как Ponsse и John Deer. Продукция завода будет реализовываться преимущественно потребителям Российской Федерации, а также в страны СНГ, страны ЕС и другие перспективные регионы.

Все 100 процентов узлов и механизмов для техники, производимой на заводе, будут выпускаться на предприятиях России и Белоруссии, в основном на предприятиях «Амкодора».