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Новые заводы и цеха

«Амкодор-Онего» приступил к строительству завода лесозаготовительной техники в Карелии

  •  © gov.karelia.ru

На второй промышленной площадке Онежского тракторного завода в марте 2019 года началась реализация инвестиционного проекта «Амкодор-Онего» по созданию в столице республики новейшего производства лесозаготовительной техники.

Этот проект осуществляет одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий — ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга". Инвестор планирует построить в Республике Карелия завод по производству лесозаготовительной техники — харвестеров и форвардеров среднего и тяжелого класса и комплектующих на базе Онежского тракторного завода с предполагаемым числом рабочих мест свыше 500. Стоимость проекта оценивается приблизительно в 18 млрд рублей.

На первом этапе уже в этом году планируется организация производства крупноузловой сборки техники с объемом инвестиций 500 млн. рублей и созданием 50 рабочих мест.

Проект также предусматривает производство комплектующих, включая тандемные мосты, манипуляторы, харвестерные головки, а также организацию деятельности сервисного центра. Комплектующие будут использоваться не только для собственного производства, но и поставляться на конвейеры ведущих мировых производителей дорожно-строительной и лесозаготовительной техники. Стоимость продукции «Амкодора» дешевле таких известных производителей лесозаготовительной техники, как Ponsse и John Deer. Продукция завода будет реализовываться преимущественно потребителям Российской Федерации, а также в страны СНГ, страны ЕС и другие перспективные регионы.

Все 100 процентов узлов и механизмов для техники, производимой на заводе, будут выпускаться на предприятиях России и Белоруссии, в основном на предприятиях «Амкодора».

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http://gov.karelia.ru/news/28-03-2019-amkodor-onego-pristupil-k-stroitelstvu-novogo-zavoda-v-karelii-/

Онежский тракторный завод, Карелия
  • Нет аватара termometrix
    19.05.1916:04:26

       

    #1129739
    • A_SEVER A_SEVER
      19.05.1916:18:40

      В феврале этого года белорусский холдинг «Амкодор» купил Онежский тракторный завод, который обанкротился в 2016 году. Историческая производственная площадка ОТЗ в центре Петрозаводска сейчас застраивается жильём.

      #1129745
      • Нет аватара termometrix
        19.05.1919:38:27

        Спасибо братьям за это!

        #1129817
        • A_SEVER A_SEVER
          19.05.1920:15:30

          Спасибо братьям за это!
          Предлагаю дождаться результата.

          А то в 2015 году на СуН была информация о разработке ОТЗ перспективных образцов лесозаготовительной техники — все порадовались, «плюсов» понаставили, а завод умер.

          #1129829
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