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Информационные технологии

ВИСТ Групп внедрила АСУ подземными горными работами на опытном участке месторождения Лунное

  •  © vistgroup.ru

Компания ВИСТ Групп (входит в ГК «Цифра»), один из российских лидеров в области цифровизации крупных горнодобывающих предприятий, запустила в опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированную систему управления подземными горными работами на опытном участке месторождения Лунное в Магаданской области.

Специалисты компании успешно реализовали пилотный проект, включающий в себя разработку новых технических решений и нового функционала программного обеспечения.

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https://vistrobotics.ai/ru/news/vist-group-has-implemented-an-automated-control-system-for-underground-mining-operations-at-the-expe

ВИСТ Групп, ГК Цифра, Магаданская область
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