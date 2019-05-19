ВИСТ Групп внедрила АСУ подземными горными работами на опытном участке месторождения Лунное

Компания ВИСТ Групп (входит в ГК «Цифра»), один из российских лидеров в области цифровизации крупных горнодобывающих предприятий, запустила в опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированную систему управления подземными горными работами на опытном участке месторождения Лунное в Магаданской области.

Специалисты компании успешно реализовали пилотный проект, включающий в себя разработку новых технических решений и нового функционала программного обеспечения.