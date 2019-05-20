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Медучреждения

Первый российский детский центр протезирования открылся в Подмосковье

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В селе Никольском Рузского района Московской области 19 мая открылся современный Детский центр протезирования «Хочу ходить». Он стал первым в России таким медучреждением. Врачи, квалифицированные ортопеды и протезисты смогут в нём ежегодно оказывать помощь не менее 80 пациентам — восьми-десяти в месяц.

Особенность Центра в том, что в нём будут совмещены диагностирование, консультации ведущих специалистов, изготовление протезов, реабилитация и социальная адаптация, где в единой связи будут работать оперирующий хирург, протезист и реабилитолог. Такого пока нет нигде в России.

Задача работы Детского центра протезирования «Хочу Ходить» — помочь детям с отсутствием нижних конечностей обрести возможность ходить. Дети в центре будут проводить от двух до шести недель. Окно в современные технологии получили ребята со всей России.

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Хирургическая деятельность будет осуществляться на базе ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ», признанной в 2018 году лучшей детской больницей г. Москвы, оснащённой современным оборудованием и имеющей в своем штате высокопрофессиональный медицинский персонал.

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  •  © screenshotscdn.firefoxusercontent.com

Инициатором проекта выступил фонд «Жизнь в движении». Основной миссией фонда является оказание материальной и иной помощи детям с ограниченными возможностями, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим патологию опорно-двигательной системы, а также привлечение внимания общественности к проблеме адаптации детей с физическими ограничениями.

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Автономная некоммерческая организация детский центр протезирования «Хочу ходить» — адрес: Московская область, Рузский район, село Никольское, Новая улица, д. 35, эт/пом 1/52.

  •  © screenshotscdn.firefoxusercontent.com

  •  © screenshotscdn.firefoxusercontent.com

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РФ, Московская область, Дети , Реабилитационный центр
  • Александр Данилов Александр Данилов
    20.05.1914:05:02

    Почему в «Культура, Спорт, Общество»? Это же медучреждение!

    #1130013
  • Нет аватара Иван Кутузов
    20.05.1914:29:07

    Новость хорошая!

    Но я так надеялся, что розовая фасадная краска, которую закупили на все Подмосковье, уже закончилась! Однако, видимо, не оскудели ее запасы у коммунальщиков. Увы!

    Отредактировано: Иван Кутузов~14:29 20.05.19
    #1130020
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