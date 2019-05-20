ССМ-Тяжмаш изготовил коксотушильный вагон для ЧерМК

Специалисты Машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш» (ремонтное подразделение дивизиона «Северсталь Российская сталь») выполнили заказ на изготовление коксотушильного вагона для коксоаглодоменного производства Череповецкого металлургического комбината.

Машиностроители компании «Северсталь» произвели коксотушильный вагон весом 78 т. Длина габаритного агрегата составляет 18,5 м, высота — 5,1 м, а ширина — 5,3 м.

В его изготовлении приняли участие четыре подразделения машиностроительного центра. Так, вырезку заготовок, изготовление рамы, торцевых и передних ферм, секций пола, а также сборку металлоконструкций выполнили сотрудники котельно-монтажного цеха. Крупные узлы и часть позиций механизма открытия затворов обработали в ремонтно-механическом цехе № 1. Специалисты цеха заготовительного производства обеспечили необходимые поковки и отливки, а сотрудники цеха ремонта металлургического оборудования № 1 выполнили сборку коксотушильного вагона.

Кроме того, разводку кабелей электрооборудования сделали работники цеха технического обслуживания и ремонта Центра «Промсервис» (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь»).

«Наличие и развитие собственного машиностроительного актива — безусловное преимущество для обеспечения ремонтной безопасности подразделений стального дивизиона. „ССМ-Тяжмаш“ работает в условиях непрерывного роста заказов как на ремонт оборудования, так и его изготовление. К примеру, в этом году потребности производства возросли в полтора раза. В части изготовления коксотушильных вагонов наши машиностроители имеют необходимый опыт, и они продолжат участвовать в обновлении парка оборудования коксоаглодоменного производства ЧерМК», — отмечает директор по ремонтам дивизиона «Северсталь Российская сталь» Сергей Добродей.